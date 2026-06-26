Junta clave del Banco de la República: entre la presión política, la inflación y el riesgo de subir otra vez las tasas

El próximo 30 de junio se llevará a cabo la reunión mensual de la Junta Directiva del Banco de la República, una de las ocho citas del año en las que se decide la política monetaria y, en particular, el rumbo de la tasa de intervención, que hoy está en 11,25 por ciento.

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Esta junta se lleva a cabo en un momento clave por dos hechos: uno, que será la primera después de la elección de Abelardo De La Espriella como el siguiente presidente de Colombia; y dos, que se realizará tras la tregua que se dio en las reuniones de abril y mayo, luego de las tensiones que hubo entre el banco central y el Gobierno nacional.

En mayo, la reunión de la junta no contemplaba decisión de política monetaria. En abril, en cambio, el mercado esperaba un movimiento, pero la determinación unánime fue mantener inalteradas las tasas. La medida fue interpretada como una estrategia para tomar distancia de las discusiones electorales y de las tensiones con el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Este hecho ocurrió en medio de las tensiones que surgieron a finales del primer trimestre, luego del anuncio de un incremento de 100 puntos básicos en marzo, que se sumó a otros 100 puntos aprobados en enero, ante el alza del salario mínimo del 23 por ciento y el desanclaje de las expectativas de inflación.

El ministro de Hacienda preside la Junta Directiva del Banco de la República con voz y voto; su ausencia impide tomar decisiones de política monetaria. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La tensión alcanzó su punto más alto cuando el ministro Ávila se levantó de esa reunión manifestando su inconformismo y desacuerdo con ese aumento de tasas. Luego, el presidente Petro advirtió la posibilidad de que el Gobierno se retirara de este organismo, lo que encendió las alarmas sobre la institucionalidad e independencia del Banco de la República.

El ministro de Hacienda cumple un papel clave en la junta del banco central: la preside, cuenta con voz y voto, y sin su presencia no se puede tomar ninguna decisión de política monetaria.

La situación llegó a tal punto que los estatutos del Emisor fueron demandados ante el Consejo de Estado, y el alto tribunal suspendió provisionalmente la norma que obligaba la presencia del ministro de Hacienda para que la junta del Banco de la República pudiera sesionar y tomar decisiones sobre política monetaria.

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La inasistencia del ministro de Hacienda a las sesiones de la junta podría ocasionar un “bloqueo institucional y la suspensión indefinida de las funciones (…) constitucionales” que le fueron asignadas. Se está a la espera de la sentencia definitiva del Consejo de Estado.

Como señaló un excodirector del Banco de la República, no fue acertado mantener inalteradas las tasas en la reunión de abril, en momentos en que persistían las presiones inflacionarias y las expectativas seguían desancladas. Sin embargo, dijo entender que, por el conflicto con el Gobierno, la junta hubiera optado por hacer una pausa. “Pero creo que hará lo adecuado en junio”, afirmó.

¿Cuál es la expectativa de los analistas para la reunión de junio? Según la Encuesta de Anif sobre la tasa de intervención del Banco de la República, la mayoría espera que, después de haberla mantenido estable en abril, la junta directiva retome los incrementos en la tasa de interés.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Presidencia

Un grupo de nueve de 20 analistas (45 por ciento) anticipa un incremento de 50 puntos básicos, mientras que otros seis proyectan un aumento de 75 puntos básicos. Por su parte, tres analistas (15 por ciento) anticipan que se mantendrá inalterada, y dos analistas (10 por ciento) proyectan un aumento de 100 puntos básicos. Hay consenso en que la decisión de la próxima junta no será unánime, a diferencia de la más reciente, y el 90 por ciento de los analistas consultados prevén que tres codirectores estarán en desacuerdo con un aumento en las tasas de interés, según la encuesta de este mes de Anif.

“De materializarse los dos escenarios mayoritarios, la tasa de interés se ubicaría entre 11,75 y 12 por ciento al cierre de junio, nivel no visto desde mayo de 2024”, afirma Anif en su informe. El centro de pensamiento anticipa que la junta aumentaría la tasa de interés en 50 puntos básicos, ubicándola en 11,75 por ciento.

Por su parte, de acuerdo con la más reciente medición de la Encuesta de Opinión Financiera, de Fedesarrollo, para los meses de junio y septiembre de 2026, los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 11,75 y 12 por ciento, respectivamente. También anticipa que la tasa de intervención se sitúe en 12 por ciento en diciembre de 2026, disminuyendo respecto al 12,25 por ciento esperado en el mes anterior.

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Corficolombiana cree que la junta retomará el ciclo de aumentos de tasas en la reunión de finales de junio. Señala que la persistencia de presiones inflacionarias asociadas a la demanda interna y a la indexación, en un contexto de expectativas de inflación elevadas, mercado laboral sólido y política fiscal expansiva, refuerza la necesidad de una postura monetaria más restrictiva. A ello se suman los riesgos al alza derivados del contexto geopolítico y del anunciado fenómeno de El Niño.

Con relación a la decisión de la junta de no aumentar tasas en abril, esta entidad considera que esa pausa respondió principalmente a un entorno de elevada incertidumbre política más que a una mejora en los fundamentos inflacionarios. “En este contexto, esperamos que la mayoría de cuatro miembros que respaldó aumentos de la tasa de política monetaria en las reuniones previas se incline por un incremento de 100 puntos básicos en junio, llevándola a 12,25 por ciento”.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que obligaba la presencia del ministro de Hacienda para que la junta del Banco de la República pudiera sesionar y tomar decisiones sobre política monetaria. Foto: Consejo de Estado

Itaú estima que la junta aumentará la tasa de interés en 75 puntos básicos en junio. Una de las principales razones es el desanclaje de las expectativas de inflación. Según Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de la entidad, y con base en cifras del Emisor, estas se ubican en 6,5 por ciento para el cierre de este año, en 5,5 por ciento a 12 meses —junio del próximo año— y en 4,8 por ciento para finales de 2027. Los cálculos de Itaú establecen que la inflación para este año sería de 7,5 por ciento y la tasa de interés llegaría a 13 por ciento.

La meta de inflación del banco central en Colombia es de 3 por ciento, en un rango que va de 2 a 4 por ciento. “Tenemos un periodo de año y medio en el que los analistas consideran que la inflación no se va a anclar. La inflación podría bajar a un nivel inferior al 4 por ciento solo hasta 2028”, agrega Monzón.

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La llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de este año es uno de los mayores riesgos en materia de inflación. Según un informe de Bancolombia, un episodio fuerte de El Niño podría añadir entre 0,7 y 1,9 puntos porcentuales a la inflación anual. Aunque la magnitud exacta dependerá de la intensidad y duración del fenómeno, la evidencia histórica indica que los alimentos y algunos componentes regulados concentrarían buena parte de las presiones inflacionarias asociadas al choque climático.

Los alimentos seguirían siendo el principal mecanismo de transmisión hacia la inflación. “Durante episodios previos de El Niño, la inflación de alimentos mostró una aceleración significativa frente a periodos de neutralidad climática, particularmente en productos perecederos y otros cultivos sensibles a condiciones de sequía y altas temperaturas”, añade. Pero no es la única preocupación para los expertos de Bancolombia: aseguran que el país también enfrenta riesgos a través de algunos regulados. “La elevada participación de la generación hidroeléctrica dentro de la matriz energética implica que una reducción persistente de los aportes hídricos pueda incrementar los costos de generación y aumentar la utilización de fuentes térmicas”, puntualizan.