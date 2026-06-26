Tras declarar insubsistente el nombramiento de Diego Andrés Salcedo Monsalve como presidente de Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag), el Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, designó a Rosa Dory Chaparro Espinosa como presidenta encargada.

Rosa Dory Chaparro ya había estado en esa posición (como encargada), después de la renuncia de la titular, Vanessa Gallego, quien dejó el cargo en abril, en medio de la aguda crisis del modelo de salud del magisterio.

Posteriormente se produjo el nombramiento de Salcedo, pero llovieron las críticas, provenientes principalmente del sindicato de trabajadores de la fiduciaria y de la Red de Veedurías, que alegaban inexperiencia del nombrado.

Rosa Dory Chaparro pasa de la oficina jurídica del Ministerio de Hacienda, a presidenta (e) de la Fiduprevisora, a solo un mes de concluir el gobierno Petro. Haría el empalme. Foto: Ministerio de Hacienda / Web

Ante la petición de revisión de la designación de Salcedo, este viernes 26 de junio el Ministerio de Hacienda anunció el nombramiento bajo encargo, de Rosa Dory Chaparro, quien ha venido desempeñándose como asesora, y ha estado al frente de los asuntos jurídicos del Ministerio. Chaparro es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo, y cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado.

Alertas de corrupción en La Fiduprevisora

En su hoja de vida aparecen cargos directivos y de asesoría jurídica en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD; la Agencia Nacional de Tierras; el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S. A., y la Caja de Vivienda Popular, entre otras.

El asunto es que al gobierno saliente solo le queda un mes antes de que llegue el sucesor de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, por lo que surge el interrogante: ¿Qué tanto alcanzará a realizar la nombrada en encargo?