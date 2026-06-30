CONFIDENCIALES

La Fiduprevisora, en la lupa de las autoridades

SEMANA conoció que exfuncionarios y excontratistas han entregado información a las autoridades.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
30 de junio de 2026 a las 7:40 p. m.
Sede principal de la Fiduprevisora, en el norte de Bogotá.
Sede principal de la Fiduprevisora, en el norte de Bogotá. Foto: Natalia Betancourt / Semana

En la mira de las autoridades está una de las entidades más polémicas durante el actual Gobierno: la Fiduprevisora.

SEMANA conoció que la lupa está puesta sobre esta entidad y que avanzan las investigaciones que comprometen a exaltos directivos y contratistas.

Rosa Dory Chaparro pasa de la oficina jurídica del Ministerio de Hacienda, a presidenta (e) de la Fiduprevisora, a solo un mes de concluir el gobierno Petro. Haría el empalme.
MinHacienda nombró presidenta en Fiduprevisora a un mes de concluir el periodo del actual Gobierno

Las investigaciones avanzan en tres frentes: los procesos de contratación, el manejo del call center y el software.

Exfuncionarios hoy salpicados por las pesquisas, así como algunos contratistas, ya están buscando beneficios jurídicos y colaboran con las autoridades.