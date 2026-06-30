La Fiduprevisora, en la lupa de las autoridades

En la mira de las autoridades está una de las entidades más polémicas durante el actual Gobierno: la Fiduprevisora.

SEMANA conoció que la lupa está puesta sobre esta entidad y que avanzan las investigaciones que comprometen a exaltos directivos y contratistas.

MinHacienda nombró presidenta en Fiduprevisora a un mes de concluir el periodo del actual Gobierno

Las investigaciones avanzan en tres frentes: los procesos de contratación, el manejo del call center y el software.

Exfuncionarios hoy salpicados por las pesquisas, así como algunos contratistas, ya están buscando beneficios jurídicos y colaboran con las autoridades.