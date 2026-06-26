Hay controversia en la Fiduprevisora, encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, por dos despidos ocurridos este 26 de junio.

El primero aconteció a primeras horas del día cuando el entonces presidente de esa entidad, Diego Andrés Salcedo, terminó el contrato laboral de la vicepresidenta comercial, María Fernanda Jaramillo.

Salcedo firmó la carta de despido: “Me permito comunicarle que Fiduprevisora S.A. ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo; en consecuencia, su retiro de la entidad se hará efectivo a partir del día de hoy, siendo su último día laborado el 26 de junio de 2026”.

Más tarde, el Ministerio de Hacienda comunicó que Diego Andrés Salcedo debía salir de la Fiduprevisora: se declaró insubsistente sin dar a conocer la razón ante la opinión pública.

En medio del revuelo que hay en esa entidad, el Gobierno Petro, a punto de salir, le encargó las funciones de Salcedo a Rosa Dory Chaparro.