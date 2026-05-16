Nuevo presidente de Fiduprevisora, ¿no idóneo para el cargo?

Diego Andrés Salcedo Monsalve fue elegido por el Gobierno de Gustavo Petro para presidir la Fiduprevisora, entidad que gestiona billones de pesos de recursos del Estado, incluidos los del Fomag, que hoy está en crisis y deja a miles de maestros sin atención en salud.

SEMANA conoció que en la entidad comienza a cuestionarse el perfil de quien sería nombrado nuevo presidente, dado que, si bien cumple con los requisitos de estudios y experiencia laboral en el sector público, es un abogado que nunca ha gestionado recursos estatales y menos semejante cantidad.

Petro ordenó a Daniel Quintero denunciar a presidentes de la Fiduprevisora: “Ahí se han robado billones de pesos de los maestros”

La clave estaría en la parte final de los requisitos dentro del manual de funciones: “Experiencia en relación con el objeto social de la sociedad”.