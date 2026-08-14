Rodrigo Lara hizo dura advertencia para quienes buscan “repartijas políticas” en medio del terremoto: “Se va al infierno”

Rodrigo Lara, ministro del Interior, quien ha estado al frente de la atención que brinda el Gobierno De La Espriella por la emergencia tras el terremoto, hizo una dura advertencia en medio de las acciones de apoyo a los damnificados.

“Ustedes se tienen que organizar y tienen que garantizar que le llegue a todo el mundo”, dijo a los encargados de la atención de esta labor.

El jefe de la cartera fue claro al señalar que no puede existir ningún tipo de “repartija política”. Por lo mismo, aseguró: “El que haga política con eso va al infierno”.

“No tiene perdón de Dios, va al infierno, porque eso es la necesidad de la gente. No se puede hacer política con eso”, insistió.

En ese sentido, aseveró que los “materiales” tienen que ser para quienes los necesitan y reiteró su advertencia contra quien busque sacar algún rédito con la crisis.

“Político que llegue a hacer eso, ustedes nos cuentan y nosotros mismos los cogemos y tome, tome, tome”, concluyó.