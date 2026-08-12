Rodrigo Lara envió mensaje a Jorge Laverde tras su elección como nuevo contralor

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó el respaldo oficial del Gobierno nacional a la designación de Jorge Eliécer Laverde Vargas como nuevo contralor general de la nación para el periodo 2026-2030.

El jefe de la cartera política destacó el desarrollo de la votación parlamentaria realizada por el Congreso en pleno este miércoles 12 de agosto de 2026.

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Durante su intervención, tras conocerse los resultados del escrutinio en el Capitolio Nacional, el funcionario enfatizó la legitimidad de la decisión adoptada por los legisladores.

Lara envió un mensaje de reconocimiento al nuevo titular del organismo de control, resaltando el consenso alcanzado entre las diferentes bancadas partidistas.

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Respecto a la autonomía del poder legislativo durante la jornada de votación, el ministro envió sus “felicitaciones al doctor Jorge Laverde y nos complace que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso, así como de los partidos afines y de gobierno”.

Balance sobre el esquema político y lucha contra la corrupción

El pronunciamiento del ministro analizó la reconfiguración de las fuerzas del Congreso frente al nuevo periodo institucional. El Gobierno nacional valoró la consolidación de un escenario entre bancadas de gobierno y de oposición, señalando que esta dinámica aporta definición ideológica al debate de los proyectos de ley.

Felicitaciones al doctor Jorge Laverde, nuevo Contralor General de la República.



Nos complace que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso y de la decisión de los partidos afines y de gobierno.



Poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno -… https://t.co/QRp169B4oH — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 12, 2026

En materia de fiscalización pública y relación entre las instituciones del Estado, Lara agregó que “del nuevo contralor esperamos una colaboración armónica con el Gobierno nacional y su concurso para que juntos desentrañemos las irregularidades presentes en sectores del Estado”.

Una vez concluidas las etapas de votación en las cámaras parlamentarias, el Ministerio del Interior alista la radicación de nuevos proyectos. La agenda incluirá reformas a los protocolos de interacción institucional entre las ramas del poder público para elevar los estándares de rendición de cuentas.

Frente a las nuevas reglas para el trámite de proyectos de ley, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, puntualizó que “superadas estas etapas en el Congreso, la cartera del Interior presentará nuevas reglas y principios de transparencia para el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo”.