Zulma Cucunubá, nueva directora del Instituto Nacional de Salud

SEMANA conoció que Zulma Cucunubá fue designada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, como directora del Instituto Nacional de Salud (INS).

Según la hoja de vida publicada por la Pontificia Universidad Javeriana, Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London (Inglaterra). Además, hizo su posdoctorado en modelamiento de infecciones globales y vacunas.

Industria farmacéutica plantea cinco prioridades a la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, para enfrentar la crisis de medicamentos

“Es profesora visitante del Medical Research Council (MRC) Centre for Global Disease Analysis del Imperial College London e investigadora sénior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, donde lidera el proyecto Ágora”, destacó la universidad.

Su hoja de vida será publicada en las próximas horas por el Departamento Administrativo de la Presidencia. Una vez surtido el trámite, se emitirá el decreto de su nombramiento por parte del Ministerio de Salud.