Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, nueva directora del Invima

Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron a SEMANA que Sindy Pahola Pulgarín Madrigal será la nueva directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Pulgarín Madrigal es bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquia. También cuenta con una especialización en Regulación Sanitaria de Productos Biológicos y Biotecnológicos de la Organización Panamericana de la Salud.

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Además, tiene amplia experiencia en el sector y en el Invima. En esa entidad se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Investigación Clínica de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

Junto a Pulgarín Madrigal, se oficializó el nombramiento de la profesora Zulma Cucunubá como directora del Instituto Nacional de Salud.