Confidenciales

Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, nueva directora del Invima

El nombramiento lo avaló la ministra de Salud, Ana María Vesga.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 1:02 p. m.
Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, nueva directora del Invima, es bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquia.
Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, nueva directora del Invima, es bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquia. Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron a SEMANA que Sindy Pahola Pulgarín Madrigal será la nueva directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Pulgarín Madrigal es bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Antioquia. También cuenta con una especialización en Regulación Sanitaria de Productos Biológicos y Biotecnológicos de la Organización Panamericana de la Salud.

Ana María Vesga, presidente de Acemi
Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Además, tiene amplia experiencia en el sector y en el Invima. En esa entidad se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Investigación Clínica de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

Junto a Pulgarín Madrigal, se oficializó el nombramiento de la profesora Zulma Cucunubá como directora del Instituto Nacional de Salud.