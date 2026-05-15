“El tener casos importados de sarampión no quiere decir que yo no tenga el estatus en este momento y que no continúe en ese proceso de eliminación sostenida”, así lo manifestó a SEMANA la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava Garzón, ante la confirmación de seis personas infectadas con el virus en Colombia.

Esto debido a que en el continente americano se está evidenciando un aumento de los casos de sarampión, muy particularmente en México, Estados Unidos y Canadá, donde hay comunidades que no acceden a los servicios de vacunación, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava Garzón, explicó cómo opera la red nacional de vigilancia y por qué la vacunación sigue siendo la principal barrera de protección. Foto: INS Foto: INS

Ante la situación que se viene presentando y las alertas, el INS se ha encargado de reforzar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio para evitar posibles cadenas de transmisión, ante el panorama que se viene registrando desde el año pasado cuando se reportaron “14.767 casos confirmados de sarampión que fueron reportados en 13 países de las Américas, un aumento de casi 32 veces comparado con 2024”, explicó en rueda de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

La directora del INS manifestó que, ante este contexto global, el monitoreo no ha parado y esto obliga a estar atentos en aquellas regiones turísticas y donde la vacunación ha disminuido, más cuando las Américas fueron la primera región en eliminar el sarampión en 2016 pero perdió el estatus en 2025.

“Este tema del sarampión es un tema muy importante porque Colombia continúa en el marco de la eliminación sostenida de sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita. Lo que sucede es que hay que conocer cómo es el comportamiento global de esas enfermedades, porque de un lado a otro puede cambiar. Es decir, hay países de Europa en donde se ha trabajado poco el tema de la vacunación y otros factores que incluso han hecho que puedan perder esa eliminación o ese estatus de eliminación”, explicó.

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La dinámica del porqué de este brote

Pava también aclaró que si bien en lo que va de 2026 se ha evidenciado aún más el incremento de los casos (en 15.300 confirmados en el continente) esto no significa que el país haya perdido ese estatus sanitario, pero si pone el foco el impacto de la movilidad internacional, el turismo y el crecimiento de movimientos antivacunas en diferentes partes del mundo.

“Muchos médicos nunca habían visto un sarampión. Eso es porque las vacunas funcionan y porque Colombia desde hace muchos años la tiene implementada en el Plan de Ampliado de Inmunizaciones. Nuestros hijos reciben dos dosis de vacuna especialmente al año y a los 18 meses con la que llamamos triple viral. Entonces, la dinámica migratoria, el ingresar de un país a otro, los temas de no vacunarse, los movimientos antivacunas han hecho que el comportamiento cambie y que tengamos brotes en otros lugares del mundo”, aseguró la directora del INS.

“Colombia continúa en el marco de la eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita”, aseguró la directora del INS, Diana Marcela Pava. Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Y es que varias ciudades de Colombia son lugares turísticos a los que llegan muchos turistas extranjeros, lo que genera que aquellos que no están vacunados puedan abrir una puerta para el contagio en otras personas.

“Colombia es un país muy diverso, recibe mucho turismo, tenemos también mucho comercio. Entonces, eso hace que también estemos al frente no solamente por vía aérea, sino también por buques de pasajeros, por vía marítima, fluvial, de ingreso y salida de muchas personas. Con el tema del sarampión se hace una vigilancia epidemiológica y también se hace una vigilancia por laboratorio”, indicó Pava.

La vigilancia: no solo es detectar y confirmar

Desde el INS se encargan de confirmar los casos de sarampión con la red nacional de vigilancia y de laboratorios, junto con el Laboratorio Nacional de Referencia, que en palabas de Pava, “es contar con una metodología y todos estos procedimientos para confirmar, hacer secuenciación, genotipificación para revisar si revisar si estamos frente a un microorganismo que sea vacunal o que sea salvaje y poder emitir unaconfirmación al Ministerio de Salud y Protección Social”.

Con los seis casos confirmados en el país, hasta el momento que son de personas que han ingresado de viaje de la Ciudad de México, otro tambiénde los Estados Unidos y uno en la ciudad de Cartagena, la directora del INS señaló que “se está haciendo todo el análisis epidemiológico de campo y haciendo un análisis muy riguroso, pero también se abre toda la red”.

Además el INS no solo centra sus esfuerzos en vigilar este virus sino muchos otros como covid y el virus sincitial respiratorio. “A nivel nacional tenemos que ver cómo es el comportamiento y a través de los laboratorios de las Secretarías Departamentales de Salud. Ahí es donde también hacemos esa aplicación de pruebas moleculares”.

Y en esa confirmación de los casos, Pava es muy contundente al indicar que no se trata de cuánto tiempo se demoran en anunciar un nuevo caso de sarampión sino de la rigurosidad que exige.

Expertos recomiendan tener al día la vacunación contra enfermedades como la fiebre amarilla, la influenza, el sarampión, la rubéola o el Covid 19. Foto: Suministrada por Famisanar

“No podemos apresurarnos a dar resultados que no tengan la suficiente validez y que no cumplan con los algoritmos diagnósticos. Diagnosticar sarampión amerita que nosotros sigamos de manera muy rigurosa, en el contexto de eliminación sostenida, todos los pasos”, dijo.

Además explicó que ese trabajo meticuloso se da porque “en los hospitales se toman muestras, se hace una vigilancia tanto de consulta externa como de urgencias, de hospitalización, de diferentes puntos. Entonces se hace una vigilancia genómica, pero también los laboratorios distritales y departamentales hacen una labor excelente. Tienen equipos reactivos, talento humano y ellos aplican pruebas moleculares. También pueden aplicar RT-PCR y eso ingresa al instituto. Nosotros tenemos unos protocolos dados por la Organización Panamericana de la Salud”.

¿Y el Mundial de fútbol?: “Puede suceder”

Muchos colombianos están preparando sus maletas para asistir a uno de los eventos de mayor concurrencia: el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y con ellos miles más viajan a lugares donde posiblemente las personas no estén vacunadas o no tengan completo su esquema.

La directora del INS señaló que ante este panorama que se avecina la entidad está lista en vigilancia y confirmación, pero también centró su atención en los niños que viajarán a estos sitios, pues son población vulnerable a los contagios.

“Colombia tiene una gran ventaja y es que su población está vacunada. Realmente eso es como un factor protector importante que no debemos olvidar. Es importante revisar, buscar los susceptibles, es decir, nuestros hijos que posiblemente solamente tengan una dosis de triple viral”, afirmó.

Frente a ese escenario, el INS ya trabaja con autoridades aeroportuarias, turismo, operadores logísticos y organismos sanitarios para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta

“Nosotros ya tenemos como un estimado de lo que pueda llegar a suceder y para eso hay que prepararse. Pero resulta que nuestra capacidad es diagnóstica, es decir, la prevención se está haciendo... Cada acción que nosotros hagamos suma lo que hace el Ministerio de Salud, lo que hace la secretaría y claramente lo que hace el instituto. Entonces es una probabilidad de que puedan sunir los casos, puede suceder y es lo más probable. Pero lo importante es estar preparados en nuestro sistema”, remarcó.