Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, ante riesgo de rientroducción del Sarampión en Colombia

Aunque en Barranquilla no se han confirmado casos autóctonos de sarampión, la Secretaría Distrital de Salud puso en marcha un plan preventivo con 44.700 dosis disponibles de vacuna triple viral y SR.

Esta acción se da en respuesta al repunte regional del virus y a las alertas emitidas por el Ministerio de Salud y organismos internacionales.

Barranquilla garantiza dosis gratuitas para fortalecer la inmunización y prevenir brotes de sarampión

La administración local informó que 44.700 dosis de vacunas, entre triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas) y bivalente SR, están disponibles gratuitamente en puntos de vacunación como PASO, CAMINO y en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

La distribución de este medicamento prioriza grupos vulnerables como niños menores de 10 años, adolescentes, viajeros sin esquema completos, personal de salud y trabajadores vinculados al turismo y al transporte internacional.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió directrices para fortalecer la vacunación, optimizar la vigilancia epidemiológica y activar respuestas clínicas frente a posibles casos sospechosos.

En la última semana se reportaron cuatro casos sospechosos de sarampión en personas con antecedentes de viaje internacional, de los cuales uno ya fue descartado por laboratorio y tres permanecen en estudio.

Esto subraya la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica coordinada entre las entidades territoriales y el ministerio.

Las autoridades recomendaron un refuerzo de la vacuna para quienes planean viajar al exterior. Foto: AFP

El refuerzo de Barranquilla está directamente relacionado con un escenario epidemiológico regional adverso.

La Organización Panamericana de la salud (OPS) confirmó que en 2025 la región de Las Américas registró cerca de 14.891 casos de sarampión.

Esta cifra es 32 veces superior a la de 2024, con México, Canadá y Estados Unidos encabezando los brotes.

Esta situación llevó a la OPS a emitir alertas sanitarias e instar a los países a cerrar brechas de inmunización y agilizar acciones de vacunación y vigilancia para frenar la propagación del virus.

Además, según informes de la OPS, varios países de la región han enfrentado brotes sostenidos o reintroducciones del virus.

Lo anterior representa una amenaza constante para territorios que anteriormente habían consolidado la eliminación endémica del sarampión.

No hay que olvidar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, lo que significa que una sola persona infectada puede transmitir el virus a muchas personas no vacunadas.

El virus se propaga por gotículas respiratorias y el aire, lo que facilita la transmisión en espacios cerrados o en situaciones de alta movilidad poblacional.

Aunque Barranquilla no registra casos comunitarios, su ubicación como punto de llegada de viajeros y la conexión con otros territorios hace que las autoridades locales consideren indispensable actuar con anticipación

La disponibilidad de vacunas, la ampliación de la vigilancia epidemiológica y la implementación de rutas de atención temprana, forman parte de un enfoque integral para evitar que el sarampión pueda establecerse y propagarse en la población.