Barranquilla

Procuraduría abre indagación a jurados de votación por presuntas irregularidades en preconteo electoral en Barranquilla

La investigación se centra en jurados de votación de tres mesas específicas durante las elecciones del 8 de marzo de 2026.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de marzo de 2026, 6:00 p. m.
Los votos de las elecciones en Colombia son contados por los jurados de votación, quienes diligencian los resultados en los formularios E-14. La información resultante de ese proceso es auditable.
Los votos de las elecciones en Colombia son contados por los jurados de votación, quienes diligencian los resultados en los formularios E-14. La información resultante de ese proceso es auditable. Foto: david estrada larraneta

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar que ejercieron como jurados de votación en puestos del Colegio Nueva Esperanza del Sur de las mesas 3 y 4, y del Colegio Técnico Distrital de Rebolo, mesa 9.

Se cae la narrativa de fraude: resultados del preconteo y escrutinio coincidieron en 98,8 %

La investigación va dirigida contra los responsables durante las elecciones de Senado y Cámara de Representantes del pasado 8 de marzo de 2026, por presuntas irregularidades en el preconteo de los votos.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico señaló que, al parecer, en los puestos asignados se habrían presentado diferencias entre el número de personas habilitadas para votar y el total de sufragios contabilizados al finalizar la jornada.

“El Ministerio Público indicó que quienes fungieron como jurados, al advertir la discrepancia en las cifras del formulario E-11, habrían incinerado una cantidad significativa de votos, conforme a lo dispuesto en el Código Electoral, actuación con la que pudieron incurrir en una falta disciplinaria”, informó la entidad.

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Hay investigaciones en algunas mesas de votación en Colombia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca establecer la ocurrencia de la conducta y definir si los posibles disciplinables actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad. Para ello, ordenó la práctica de varias pruebas.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) en días pasados había publicado su informe de análisis sobre las elecciones del 8 de marzo donde dio un parte de tranquilidad sobre los resultados, asegurando que hubo un alto nivel de correspondencia entre los datos que se anunciaron en el preconteo y los que finalmente se oficializaron en los escrutinios al Senado.

“Lo anterior contrasta con lo observado en las elecciones de 2022, cuando se advirtieron comportamientos atípicos en el número de mesas en las que algunas organizaciones políticas no recibieron votación alguna en los resultados del preconteo, en particular por la coalición Pacto Histórico y el Partido Nuevo Liberalismo. Esta situación, que fue corregida en los escrutinios, no se advirtió en este proceso electoral”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.