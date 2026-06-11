Lo que dice la Policía tras el crimen de la expareja de alias Castor en Atlántico: ¿habrá ola de violencia?

Luego del asesinato de la abogada y expareja sentimental de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, dentro de un conjunto residencial de Villa Campestre, Puerto Colombia, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció un equipo especial para investigar este caso con apoyo de la Fiscalía.

Estos son los familiares de alias Castor que han sido asesinados desde que el capo está preso

El brigadier general Miguel Camelo aseguró que están tratando de evitar más acciones violentas y dar con los responsables de este crimen que ha sacudido al Atlántico.

“Hay un plan con la Fiscalía General de la Nación y con las Fuerzas Militares para evitar que se pueda presentar una escalada de homicidios por esta muerte violenta”, explicó el oficial.

Jorge Díaz, alias Castor de Los Costeños. Foto: Fiscalía

Camelo fue enfático en que no hay nada claro en este momento y que todo hace parte de las líneas de investigación que adelantan los integrantes de la Policía junto con la Fiscalía. Sin embargo, precisó que no descartan que tenga relación con el tema de tierras o procesos judiciales que esta llevaba en curso.

El nombre de Vera Duarte se hizo conocido públicamente en febrero de 2023, cuando fue capturada durante un operativo adelantado por el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional en el norte de Barranquilla. En ese momento, la Fiscalía la vinculó a una investigación por presuntamente financiar actividades de Los Costeños y participar en casos relacionados con extorsiones y conflictos por la posesión de tierras.

Frente a este crimen, el capo que está preso en una cárcel de Boyacá dijo que los responsables serían “alias Piraña y alias Rulay”. De igual manera, señaló que Vera Duarte hacía “parte de mi equipo jurídico para tema de paz y parte legal sobre mis procesos”.

Asesinan a alias la Mona, excompañera sentimental de alias Castor, en Puerto Colombia

Para alias Castor, máximo jefe de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, como se hacen llamar ahora, dijo que no es un “ejemplo para nadie, pero hoy en día acepté mis errores y estoy pagando una condena y, por lo menos yo, tuve los pantalones de aceptar lo que hice y confío en que, aunque compren a todos los funcionarios, de la justicia de Dios no se van a escapar”.

El cuerpo sin vida de Vera Duarte fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia.