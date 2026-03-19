Se cae la narrativa de fraude: resultados del preconteo y escrutinio coincidieron en 98,8 %

La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó que hubo un “alto nivel de correspondencia” en los datos que arrojó el preconteo de los votos al Senado de las elecciones del domingo 8 de marzo y el resultado final que quedó documentado en el escrutinio.

La información coincidió en el 99,8 % de los votos, lo que significa que la diferencia entre ambos datos se ubicó en 0,20 %. Esa estadística toma relevancia si se compara con la que fue arrojada en las elecciones legislativas de 2022, cuando el indicador superó el 5 %.

“Este margen reducido evidencia un alto nivel de consistencia entre los resultados del preconteo y los datos oficiales de escrutinio para el periodo analizado“, consideró la MOE en un informe.

Esta tabla fue desarrollada por la MOE y muestra el nivel de coincidencia en los resultados del preconteo y el escrutinio. Foto: Captura de informe presentado por la MOE

En número de votos, para este 2026 se registraron 18.566.835 en el preconteo al Senado para las 16 agrupaciones políticas que participaron en esa contienda, mientras que en el escrutinio se identificaron 18.604.351, lo que significa que hubo una diferencia de 37.516 votos. En esa cantidad de tarjetones marcados es que está esa diferencia de 0,20 %.

“Al analizar la diferencia de votos por organización política, entre el preconteo y el escrutinio se advierte que los dos partidos con mayor votación en estas elecciones son los que han presentado un mayor aumento entre preconteo y el escrutinio, con un total de 86.530 votos“, agrega la pesquisa desarrollada por el organismo electoral.

MOE identificó “alto nivel de correspondencia” en el preconteo y escrutinio de votos de las elecciones del 8 de marzo

Los dos partidos en los que se presentó una mayor diferencia entre los números arrojados por el preconteo y los que se oficializaron en el escrutinio son el Pacto Histórico y el Centro Democrático, colectividades que sumaron más tarjetones marcados con su logo al momento del escrutinio. Otros como el Partido de la U, la coalición de Cambio Radical y Alma y la coalición Ahora Colombia restaron votos entre ambos momentos del proceso electoral.

Los números dejan sin sustento las alertas que había emitido el presidente Gustavo Petro sobre un supuesto riesgo de fraude. Es más, en ese mismo informe, la MOE cuestionó que altos funcionarios públicos estén dando declaraciones sobre el proceso electoral.