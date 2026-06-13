La captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, desató una fuerte reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien vinculó el caso con la política de paz del Gobierno nacional.

Gobernador de Antioquia reveló detalles de la captura de alias Chalá y le hizo una petición a Gustavo Petro

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que “así es que tiene que ser con los bandidos: capturados o dados de baja” y señaló que alias Víctor Chalá sería un hombre de confianza de alias Calarcá, máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.

Además, afirmó que se trata de “un criminal con más de 10 años en las Farc” y lo responsabilizó del homicidio del periodista ocurrido el pasado 6 de mayo en zona rural de Briceño, Antioquia.

En el mismo mensaje, Fico fue más allá y lanzó una crítica directa al presidente Gustavo Petro al afirmar que Calarcá “ha sido protegido por el presidente”. Incluso, manifestó que espera que tanto ese cabecilla como alias Primo Gay “corran con la misma suerte” que Víctor Chalá.

El cambio de apariencia de alias Víctor Chalá, señalado asesino del periodista Mateo Pérez, que fue capturado en Tolima

La captura del presunto cabecilla se produjo en el peaje de Flandes, Tolima, cuando intentaba desplazarse hacia Caquetá. Según las autoridades, era uno de los hombres más buscados por su presunta participación en la desaparición y posterior asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista de 25 años que realizaba labores de reportería en Briceño cuando fue interceptado por integrantes de las disidencias.

De acuerdo con la investigación, alias Víctor Chalá integró durante cerca de una década las estructuras del frente 36 de las disidencias y recientemente había asumido el mando de una comisión armada en esa región del norte de Antioquia.

Las autoridades lo señalan de haber ordenado y participado en el crimen del comunicador, un caso que provocó rechazo nacional y alertas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.