Javier Milei, presidente de Argentina, asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá a la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto en Cali.

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Así se lo confirmó este martes, 28 de julio, el argentino al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en un encuentro que sostuvieron en Buenos Aires.

El video que compartió Restrepo en sus redes sociales es emotivo. Ambos se cruzaron abrazos y sonrisas, y Javier Milei dijo: “Estamos viajando la semana que viene (a Colombia). Vamos a dar vuelta”.

José Manuel Restrepo reportó su encuentro en sus redes sociales.

“Me encontré con el presidente Javier Milei y le llevé los saludos del Tigre, Abelardo de la Espriella. Fue un saludo breve, pero muy cordial, y me confirmó que estará presente en la ‘asunción’ del presidente de Colombia”, dijo.

Contó que en Argentina no dicen ‘posesión presidencial’, “dicen ‘asunción’. La palabra viene del latín assumere, que significa ‘tomar para sí’, ‘hacerse cargo’, y de assumptio, origen de nuestra palabra asunción. Es decir: el presidente no solo recibe un cargo, asume una responsabilidad.

En Colombia se habla de posesión, que resalta el acto jurídico de tomar posesión del cargo. Los argentinos prefieren asunción, que pone el énfasis en asumir el deber de gobernar. “Dos palabras distintas para el mismo momento, pero con matices muy interesantes”, explicó.

Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: SEMANA

Restrepo afirmó que este martes aprendió una expresión argentina: asunción presidencial. “Y sí, les confirmo que Milei estará en la asunción de nuestro presidente Abelardo De La Espriella”, remató el vicepresidente electo.

Milei fue uno de los primeros presidentes de América en reaccionar al triunfo en las urnas de Abelardo De La Espriella.

“Felicito enormemente a Abelardo De La Espriella por su histórica victoria en Colombia. La mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡¡¡Viva la libertad, carajo!!!”, aseguró el presidente argentino en ese momento.

Al acto protocolario del Tigre asistirán, entre otros, Keiko Fujimori, la presidenta de Perú, además de otros mandatarios.