Javier Milei reconoce triunfo de Abelardo De La Espriella y envía emotivo mensaje: “Ya no hay vuelta atrás”

Abelardo De La Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia el domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

“Javier Milei, presidente de Argentina, no tardó en reaccionar a los resultados preliminares. EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!” dice el mensaje.

“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, asgeuró el presidente argentino.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Colombia giró a la derecha con la elección como nuevo presidente de Abelardo De La Espriella, el abogado millonario respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país, según el preconteo de la autoridad electoral.

El jurista de 47 años venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

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El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,7 % de los votos, por encima de Cepeda, que logró 48,5 %.

El abogado, que se hace llamar el Tigre, gobernará hasta 2030.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema.

Abelardo De La Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Además, amasó votos como “enemigo acérrimo” de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con las mafias y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

La investidura de De la Espriella está agendada para el 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos Foto: SEMANA

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador.