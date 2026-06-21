MUNDO

Medios internacionales reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Los medios de comunicación más importantes del mundo reaccionan a los resultados del preconteo de la segunda vuelta.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
21 de junio de 2026 a las 5:43 p. m.
Abelardo De la Espriella lidera el preconteo electoral de segunda vuelta.
Abelardo De la Espriella lidera el preconteo electoral de segunda vuelta. Foto: SEMANA

El candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella (49,77%), se sitúa por delante de su rival de izquierda, Iván Cepeda (48,59%), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia, según datos oficiales publicados por la Registraduría Nacional colombiana correspondientes al escrutinio del 98,22 % de las mesas.

En concreto, De La Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, han obtenido hasta el momento 12.766.679 votos, mientras que Cepeda y Aída Quilcué han logrado 12.464.042 apoyos una vez revisadas 119.858 de las 122.020 mesas habilitadas.

“El conservador Abelardo de la Espriella lideraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas a medida que se conocían los primeros resultados, lo que le colocaba en una posición sólida para alinear a Bogotá con la administración Trump”, publicó Blooomberg.

El periódico estadounidense, The New York Times, publicó un artículo que titula: "Noticia de última hora: Abelardo De La Espriella, un outsider de derecha respaldado por el presidente Trump, parece encaminado a una victoria ajustada en la carrera presidencial de Colombia".