Medios internacionales reaccionan a los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia

El candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella (49,77%), se sitúa por delante de su rival de izquierda, Iván Cepeda (48,59%), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia, según datos oficiales publicados por la Registraduría Nacional colombiana correspondientes al escrutinio del 98,22 % de las mesas.

En concreto, De La Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, han obtenido hasta el momento 12.766.679 votos, mientras que Cepeda y Aída Quilcué han logrado 12.464.042 apoyos una vez revisadas 119.858 de las 122.020 mesas habilitadas.

“El conservador Abelardo de la Espriella lideraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas a medida que se conocían los primeros resultados, lo que le colocaba en una posición sólida para alinear a Bogotá con la administración Trump”, publicó Blooomberg.

Conservative Abelardo de la Espriella led Colombia’s presidential runoff as early results came in, putting him in strong position to align Bogota with the Trump administration. https://t.co/4loF5oBki5 — Bloomberg (@business) June 21, 2026

El periódico estadounidense, The New York Times, publicó un artículo que titula: "Noticia de última hora: Abelardo De La Espriella, un outsider de derecha respaldado por el presidente Trump, parece encaminado a una victoria ajustada en la carrera presidencial de Colombia".