Apuñalamiento masivo en Londres: cuatro personas resultan heridas y una mujer fue capturada

Una mujer fue detenida este miércoles después de que cuatro personas resultaran heridas con un objeto punzante en la zona de Covent Garden, en el centro de Londres, informó la Policía de la capital británica.

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“Una mujer de 47 años fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión”, expresó la institución policial en un comunicado.

Las víctimas son cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, según la Policía, que añadió que, en las primeras fases de la investigación, se cree que se trató de “un incidente relacionado con la salud mental” de la sospechosa.

Stabbing in central London Covent Garden 4 people rushed to hospital pic.twitter.com/2KKMXfCi8y — Zonjy (@zonjy_) August 5, 2026

La Policía informó que incautó un par de tijeras en el lugar de los hechos, en Endell Street, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.

Imágenes impactantes publicadas por los medios mostraban un helicóptero de ambulancia aérea en la emblemática Trafalgar Square y una calle llena de tiendas y terrazas acordonada por la cinta policial.

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“La Policía continúa en la zona, con un perímetro establecido en Endell Street y las áreas circundantes de Covent Garden”, expresó la institución.

El Servicio de Ambulancias de Londres indicó que atendió a cuatro personas en el lugar de los hechos antes de trasladarlas a un centro especializado en traumatismos graves, tras el incidente, ocurrido en Endell Street.

WATCH : Footage show emergency response teams, an air ambulance landing at Trafalgar Square, and paramedics treating victims at the scene following a knife attack on Endell Street in Covent Garden, London.



Metropolitan Police officers arrested a 47-year-old woman after four men… https://t.co/jeyqoINkSg pic.twitter.com/jzNxH2c1TA — Inside the conflict (@InsidConflict) August 5, 2026

Sucesivos gobiernos han prometido combatir la delincuencia ejercida con armas blancas en el Reino Unido, pero esta sigue siendo una preocupación fundamental para la población de todo el país, donde el acceso a las armas de fuego y otras armas está estrictamente controlado, según CNN.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido (ONS), durante los 12 meses anteriores a marzo de 2026 se contabilizaron 48.774 delitos cometidos con armas blancas en Inglaterra y Gales.

El balance refleja una reducción del 8 % frente al mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales del organismo estadístico. Asimismo, la ONS indicó que los homicidios representaron menos del 1 % del total de los casos registrados relacionados con este tipo de armas.