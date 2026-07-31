“Película de terror”: Reino Unido condena a 20 años a un director de funeraria por ocultar cadáveres

Lo que durante años pareció una funeraria común terminó convertido en uno de los casos más perturbadores que ha enfrentado la justicia británica.

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El director de una funeraria del noreste de Inglaterra recibió este viernes una condena de 20 años de prisión por conservar cadáveres durante meses en lugar de incinerarlos y entregar a las familias cenizas que, en muchos casos, pertenecían a personas desconocidas.

Robert Bush, de 48 años, admitió su responsabilidad por unos hechos que se prolongaron durante más de una década y que afectaron a cientos de familias que confiaron en su empresa, Legacy Independent Funeral Directors, para despedir a sus seres queridos.

Antes de dictar sentencia, el Tribunal de Hull escuchó durante cinco días los desgarradores testimonios de más de 200 familiares, quienes relataron el impacto que tuvo descubrir que nunca recibieron los restos de sus seres queridos.

Durante la audiencia, el juez Nicholas Hilliard aseguró que los cuerpos permanecían en “condiciones espantosas” y que, en algunos casos, se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

La investigación también reveló el estado en el que operaba la funeraria. El fiscal Chris Paxton recordó las palabras de un antiguo empleado, quien describió Legacy Independent Funeral Directors como un lugar “sacado directamente de una película de terror”.

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“El impacto en las familias y en la comunidad en general ha sido profundo. En su momento de mayor vulnerabilidad, cuando buscaban dignidad y consuelo para sus seres queridos, estas familias fueron víctimas de terribles violaciones de la confianza”, afirmó Laura Tams, fiscal adjunta jefe de la Corona del Servicio de la Fiscalía de la Corona.

La policía descubrió el caso en marzo de 2024, después de recibir una denuncia que llevó a registrar las instalaciones de la funeraria.

La investigación reveló decenas de cuerpos sin incinerar y urnas con cenizas almacenadas en condiciones que la justicia calificó de indignas. Foto: Getty Images

Durante la inspección, los agentes encontraron 31 cuerpos en una cámara frigorífica que debían haber sido incinerados meses antes. Entre ellos estaba el de un bebé nacido muerto dos años atrás. También hallaron las urnas con las cenizas de un centenar de fallecidos.

“La mayoría de los cuerpos fueron encontrados sin cubrir, almacenados en las estanterías a ambos lados de una cámara frigorífica”, indicó el juez, quien añadió que las cenizas también eran “conservadas en condiciones indignas”.

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Además de enfrentar una treintena de cargos relacionados con privar a los fallecidos de un entierro digno, Bush admitió haber robado donaciones destinadas a doce organizaciones benéficas. Según la investigación, desvió dinero que las familias entregaban con fines solidarios durante los funerales.

En un primer interrogatorio, el director de la funeraria justificó su actuación alegando problemas de liquidez. Sin embargo, el juez rechazó esa explicación y concluyó que Bush actuó por “pura avaricia económica”, aprovechando cada oportunidad para “enriquecerse a costa de quienes recurrían a sus servicios”.

*Con información de AFP.