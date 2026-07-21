El inesperado motivo por el que este país está llevando enormes estructuras de hormigón al fondo del mar

Un proyecto de restauración ecológica impulsado por el Reino Unido para recuperar la biodiversidad del Mar del Norte está captando la atención por su innovador enfoque. La iniciativa consiste en la instalación de 20 estructuras de hormigón especialmente diseñadas, junto con más de 40 toneladas de conchas marinas, con el objetivo de restaurar las poblaciones de ostras autóctonas, una especie clave para el equilibrio del ecosistema marino que prácticamente ha desaparecido de las costas británicas.

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Las labores se concentran en el puerto de North Shields, ubicado al noreste de Inglaterra, donde los arrecifes artificiales están siendo utilizados para recrear las condiciones que antiguamente ofrecían los fondos marinos naturales. Además de las estructuras de hormigón, el proyecto incluyó la liberación de cerca de 35.000 ostras juveniles, con la expectativa de que puedan establecerse, crecer y reproducirse.

Los expertos explican que las ostras requieren superficies sólidas para adherirse durante sus primeras etapas de desarrollo. Debido a la pérdida de los arrecifes naturales, esta especie enfrenta grandes dificultades para formar nuevas colonias, por lo que la incorporación de estas conchas marinas podría ofrecer lo necesario para su supervivencia.

Con esta estrategia, las autoridades y científicos buscan no solo recuperar una especie emblemática de las aguas británicas, sino también favorecer el regreso de otros organismos marinos que dependen de estos hábitats. Si la restauración tiene éxito, los nuevos arrecifes podrían convertirse en refugios para numerosas especies.

Las ostras autóctonas desempeñan un papel fundamental en la salud de los ecosistemas marinos, más allá de su importancia gastronómica. Cada ejemplar tiene la capacidad de filtrar decenas de litros de agua al día, lo que contribuye a eliminar partículas en suspensión y a mejorar la calidad del agua. Además, los arrecifes que forman sirven como refugio para peces, crustáceos e invertebrados.

Las poblaciones de ostras autóctonas en el Reino Unido han sufrido un drástico declive desde el siglo XIX. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pese a estos beneficios ecológicos, las poblaciones de ostras autóctonas en el Reino Unido han sufrido un drástico declive desde el siglo XIX. La sobrepesca, la contaminación, la propagación de enfermedades y la destrucción de sus hábitats naturales provocaron una reducción superior al 95% de la especie, según información citada en Okdiario, hasta el punto de que muchos de sus arrecifes desaparecieron por completo.