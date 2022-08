Descubren que hombre que murió tras consumir ostras en Florida, tenía varias sustancias en su organismo

Las autoridades médicas y sanitarias de Florida, Estados Unidos, informaron que a una de las dos personas que fallecieron tras haber comido ostras crudas en este estado del país, le encontraron en su organismo restos de varias sustancias psicoactivas.

En este sentido, y de acuerdo con los informes médicos, Roger Pinckney, de 44 años y originario de Davie, dio positivo por consumo de cannabis, cocaína, fentanilo, oxicodona y opiáceos, previo a ingerir las ostras crudas en el Rustic Inn Crabhouse en Fort Lauderdale, restaurante en el cual también trabajó durante varios años.

Asimismo, dentro del mismo reporte médico se indicó que este paciente empezó a experimentar, mientras estaba hospitalizado por las fuertes náuseas y dolores estomacales, una fascitis necrosante, la cual es una enfermedad carnívora que se provoca como consecuencia de la bacteria Vibrio.

Una vez inició este cuadro médico, reporta el informe, al paciente Pinckney se le realizó una diálisis continua, teniendo en cuenta que sufrió una falla multiorgánica.

Dos personas murieron en Florida tras comer ostras crudas

En la tarde del pasado miércoles 17 de agosto se conoció un extraño caso de dos personas que murieron tras comer ostras crudas en Fort Lauderdale y en Pensacola, ambas ciudades ubicadas en el estado de Florida, quienes fallecieron luego de contraer una infección bacteriana.

En este sentido, y de acuerdo con la información extraoficial, estas personas contrajeron una bacteria del género Vibrio, muy común en aguas saladas y caracterizada por causar diarrea acuosa, acompañada, generalmente, de fiebre, dolor abdominal, vómito y náuseas.

Aunque ambos casos fueron en diferentes locaciones, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) realizó las respectivas inspecciones sanitarias de los productos alimenticios en ambos restaurantes, con el fin de determinar si en las cocinas habría más comida con este tipo, o con otra, bacteria.

No obstante, la agencia federal que está bajo la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, determinó que este tipo de bacteria (Vibrio) no altera las condiciones físicas de la ostra, por lo que no huele, ni se ve ni sabe diferente de lo normal.

Por último, la entidad no encontró inconvenientes en las cocinas de los restaurantes y permitió que siguieran abiertos al público.

Por otra parte, el Departamento de Salud de Florida señaló que en lo corrido del año un total de 26 personas se han infectado con la bacteria, la cual genera vibriosis y causó la muerte de seis de ellas, tras comer mariscos crudos.

Inspección de sanidad al restaurante Rustic Inn Crabhouse

Según lo informó Fox News, un grupo de inspectores del Departamento de Salud del estado de la Florida realizó una inspección exhaustiva en la cocina del restaurante Rustic Inn Crabhouse, en Fort Lauderdale, con el fin de determinar el estado del inventario de las ostras al día siguiente que se reportara la hospitalización del hoy fallecido comensal.

Ante la evaluación de dicho organismo federal, el gerente de Rustic Inn Crabhouse, Gary Oreal, dijo al South Florida SunSentinel que la situación fue superada y que el restaurante se encuentra libre de bacterias.

“Aprobamos con gran éxito y se nos permitió continuar vendiendo ostras (...) Si hubiera un problema con el criadero de ostras, lo sabríamos porque otros se habrían enfermado”, aseveró.

“En el transcurso de 60 años hemos servido miles de millones de ostras y nunca nadie se enfermó como este tipo”, concluyó el funcionario del restaurante.