El extraño mensaje que escribió la mujer que revivió después de 27 minutos de haber muerto

Una mujer que sufrió un paro cardíaco y permaneció 27 minutos sin respirar, no solo volvió a la vida, sino que su historia, que fue compartida por una de sus sobrinas en las redes sociales, ha generado muchos comentarios sobre lo que significa regresar después de la muerte.

Se trata de Tina Hines, quien nació en Arizona. En 2018, mientras caminaba junto con su esposo en un paseo rutinario, se desvaneció y cayó al piso como consecuencia de un ataque cardíaco.

Pese a la situación, su esposo comenzó a hacerle maniobras de RCP para que no perdiera la vida hasta que llegara la ambulancia. “Fue devuelta a la vida cuatro veces por mi tío Brian y sus primeros auxilios antes de llegar al hospital”, narró Madie Johnson, una de las sobrinas de la mujer, al narrar los momentos que vivió la pareja.

“Hace poco más de un año mi tía Tina, una de las personas más increíbles, exigentes y sanas que conozco, tuvo un paro cardíaco inesperado y según los médicos había muerto”, dijo al referirse a los 27 minutos en los que Tine Hines dejó de respirar.

Sin embargo, luego de efectuarle primeros auxilios, la mujer revivió. Ya en el hospital, los médicos la indujeron a un coma mientras se evaluaba su situación. Después de media hora comenzó a reaccionar y entonces sucedió un hecho que impactó a los presentes.

“Le pusieron un desfibrilador y después de despertar milagrosamente, lo primero que hizo, incapaz de hablar porque estaba intubada, fue pedir un bolígrafo y en el diario de mis primos escribió: ‘es real’, comentó la familiar.

En medio de la alegría y de la sorpresa “la gente en la habitación preguntó: ‘¿qué es real?’, y ella respondió señalando al cielo con lágrimas en los ojos”, describió Johnson en su cuenta de Instagram.

“Hace dos años, el 12 de febrero, mi tía Tina fue parte de un milagro. Su historia me ha dado un recordatorio diario de que Jesús y el cielo son tan reales. Celebrando este milagro hoy y todos los demás días”, texto acompañado de una foto del mensaje.

Dijo que su experiencia afianzó su creencia en Dios, por lo que manifestó que “su historia es demasiado real para no compartirla y me ha dado una mayor confianza en una fe que tan a menudo pasa invisible. Me ha dado una tangibilidad a una esperanza eterna que no está demasiado lejos. Te amo, Tina. La forma en que amas a Jesús y a los demás ha cambiado la forma en que espero vivir y amar”.

El escrito fue complementado con la foto de un tatuaje que se hizo en la muñeca junto al lema It’s real.

Tina Hines escribió un libro relatando su experiencia. Y así lo dio a conocer ella misma en esa red social: “¡¡¡Superdivertido!!! Mi corazón está a punto de estallar para compartir con todos ustedes mi nuevo libro devocional de 30 días... “Cómo morir cambia vivir”.

También en su cuenta se refirió a los momentos que vivió: “Hace tres años (12/02/18) Dios escogió salvar mi vida con un milagro, para mostrar Su bondad, bondad y amor”.

Y añadió que “27 minutos sin respiro, hasta que nuestro Padre Celestial me devolvió la vida... y al día siguiente (13/02/18) me permitió compartir acerca de su exquisita belleza y gracia, después de salir del coma”.

“Es real, quiso dejar muy claro lo real que es él, que el cielo es real y su amor fiel y soberano está presente y real en nuestras vidas. Está abierto a todos, por lo que hizo en la cruz. Esta historia no es sobre mí... se trata de un Dios perfecto, santo y siempre presente que está disponible para todos nosotros... Solo quiere que preguntemos... para mostrarse como real”, escribió.

En su cuenta, la mujer promociona charlas en iglesias, escuelas y congresos para compartir la sensación que tuvo cuando estuvo 27 minutos muerta.