Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el miércoles 29 de abril para los 12 signos del zodiaco

Los astros muestran que la fortuna estará del lado de los signos del zodiaco, los cuales tendrán un golpe de suerte en futuros sorteos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de abril de 2026 a las 8:43 p. m.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el miércoles 29 de abril, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una llamada o mensaje traerá buenas noticias. En temas económicos, se recomienda actuar con cautela y revisar bien cualquier negociación.

Números de suerte: 16, 40, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Decir la verdad y mantener la calma será clave para evitar conflictos. Es un buen momento para dar ejemplo y construir armonía.

Números de suerte: 8, 4, 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se abre una oportunidad para tomar decisiones que se han venido aplazando. La clave estará en confiar más en sí mismo y evitar conclusiones apresuradas.

Números de suerte: 5, 9, 27.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de romper barreras personales y atreverse a brillar, especialmente en el ámbito sentimental. La seguridad personal será determinante.

Números de suerte: 6, 22, 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Aprender a aceptar los tropiezos con actitud positiva permitirá abrir nuevas puertas. El optimismo será la mejor herramienta para mantener el equilibrio emocional.

Números de suerte: 27, 15, 20.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mantener pensamientos positivos y reírse de los propios errores será clave para el bienestar personal.

Números de suerte: 30, 10, 25.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es momento de ignorar críticas innecesarias y enfocarse en el crecimiento personal. No vale la pena desgastarse en discusiones sin fundamento.

Números de suerte: 18, 4, 23.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La inteligencia y creatividad serán protagonistas en el ámbito laboral. Compartir ideas y confiar en las propias capacidades permitirá destacar.

Números de suerte: 25, 10, 16.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La recomendación es adoptar una actitud más observadora frente a los problemas. Una sorpresa agradable podría llegar de alguien cercano.

Números de suerte: 11, 1, 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El enfoque deberá estar en los objetivos actuales. La disciplina dará frutos y podría traducirse en ganancias económicas.

Números de suerte: 2, 8, 30.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El reconocimiento llegará gracias al esfuerzo y la disposición para ayudar a otros. Sin embargo, se recomienda no excederse y cuidar la energía personal.

Números de suerte: 7, 50, 3.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La creatividad estará en su punto más alto, permitiendo transformar el entorno con pequeños detalles. Es un buen momento para explorar nuevas experiencias.

Números de suerte: 44, 9, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.