Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el miércoles 29 de abril para los 12 signos del zodiaco

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.
Para el miércoles 29 de abril, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Una llamada o mensaje traerá buenas noticias. En temas económicos, se recomienda actuar con cautela y revisar bien cualquier negociación.
Números de suerte: 16, 40, 2.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Decir la verdad y mantener la calma será clave para evitar conflictos. Es un buen momento para dar ejemplo y construir armonía.
Números de suerte: 8, 4, 33.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Se abre una oportunidad para tomar decisiones que se han venido aplazando. La clave estará en confiar más en sí mismo y evitar conclusiones apresuradas.
Números de suerte: 5, 9, 27.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Es momento de romper barreras personales y atreverse a brillar, especialmente en el ámbito sentimental. La seguridad personal será determinante.
Números de suerte: 6, 22, 15.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Aprender a aceptar los tropiezos con actitud positiva permitirá abrir nuevas puertas. El optimismo será la mejor herramienta para mantener el equilibrio emocional.
Números de suerte: 27, 15, 20.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Mantener pensamientos positivos y reírse de los propios errores será clave para el bienestar personal.
Números de suerte: 30, 10, 25.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Es momento de ignorar críticas innecesarias y enfocarse en el crecimiento personal. No vale la pena desgastarse en discusiones sin fundamento.
Números de suerte: 18, 4, 23.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La inteligencia y creatividad serán protagonistas en el ámbito laboral. Compartir ideas y confiar en las propias capacidades permitirá destacar.
Números de suerte: 25, 10, 16.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La recomendación es adoptar una actitud más observadora frente a los problemas. Una sorpresa agradable podría llegar de alguien cercano.
Números de suerte: 11, 1, 7.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El enfoque deberá estar en los objetivos actuales. La disciplina dará frutos y podría traducirse en ganancias económicas.
Números de suerte: 2, 8, 30.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El reconocimiento llegará gracias al esfuerzo y la disposición para ayudar a otros. Sin embargo, se recomienda no excederse y cuidar la energía personal.
Números de suerte: 7, 50, 3.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La creatividad estará en su punto más alto, permitiendo transformar el entorno con pequeños detalles. Es un buen momento para explorar nuevas experiencias.
Números de suerte: 44, 9, 11.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.