Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el miércoles 29 de abril para los 12 signos del zodiaco

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el miércoles 29 de abril, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una llamada o mensaje traerá buenas noticias. En temas económicos, se recomienda actuar con cautela y revisar bien cualquier negociación.

Números de suerte: 16, 40, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Decir la verdad y mantener la calma será clave para evitar conflictos. Es un buen momento para dar ejemplo y construir armonía.

Números de suerte: 8, 4, 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se abre una oportunidad para tomar decisiones que se han venido aplazando. La clave estará en confiar más en sí mismo y evitar conclusiones apresuradas.

Números de suerte: 5, 9, 27.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de romper barreras personales y atreverse a brillar, especialmente en el ámbito sentimental. La seguridad personal será determinante.

Números de suerte: 6, 22, 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Aprender a aceptar los tropiezos con actitud positiva permitirá abrir nuevas puertas. El optimismo será la mejor herramienta para mantener el equilibrio emocional.

Números de suerte: 27, 15, 20.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mantener pensamientos positivos y reírse de los propios errores será clave para el bienestar personal.

Números de suerte: 30, 10, 25.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es momento de ignorar críticas innecesarias y enfocarse en el crecimiento personal. No vale la pena desgastarse en discusiones sin fundamento.

Números de suerte: 18, 4, 23.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La inteligencia y creatividad serán protagonistas en el ámbito laboral. Compartir ideas y confiar en las propias capacidades permitirá destacar.

Números de suerte: 25, 10, 16.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La recomendación es adoptar una actitud más observadora frente a los problemas. Una sorpresa agradable podría llegar de alguien cercano.

Números de suerte: 11, 1, 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El enfoque deberá estar en los objetivos actuales. La disciplina dará frutos y podría traducirse en ganancias económicas.

Números de suerte: 2, 8, 30.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El reconocimiento llegará gracias al esfuerzo y la disposición para ayudar a otros. Sin embargo, se recomienda no excederse y cuidar la energía personal.

Números de suerte: 7, 50, 3.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La creatividad estará en su punto más alto, permitiendo transformar el entorno con pequeños detalles. Es un buen momento para explorar nuevas experiencias.

Números de suerte: 44, 9, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.