TikTok enfrenta una nueva investigación en Reino Unido por la seguridad de los menores

El regulador británico de medios de comunicación y telecomunicaciones (Ofcom) anunció este jueves la apertura de una investigación contra TikTok para determinar si la plataforma ha incumplido sus obligaciones legales de “proteger a los niños de la exposición a contenidos perjudiciales”.

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“Esta investigación tratará de establecer si existen motivos razonables para creer que TikTok no ha cumplido, o no está cumpliendo, sus obligaciones legales, en particular utilizando un sistema de verificación de edad altamente eficaz para determinar correctamente si un usuario es o no un menor”, precisó Ofcom en su página web.

La investigación se centrará en establecer si la red social cuenta con mecanismos de verificación de edad suficientemente eficaces para impedir que los menores accedan a contenidos que puedan resultar perjudiciales.

El regulador busca comprobar si TikTok cumple las exigencias establecidas en la legislación británica para proteger a los usuarios más jóvenes.

La plataforma ya había recibido multas en el Reino Unido por incumplimientos relacionados con la protección de menores. Foto: Getty Images

La plataforma de intercambio de videos, propiedad del grupo chino ByteDance, ya había quedado bajo el escrutinio de las autoridades británicas y, en los últimos años, ha enfrentado un número creciente de sanciones y restricciones en distintos países.

Hace dos años, Ofcom le impuso una multa cercana a los dos millones de libras — 2,7 millones de dólares — por no entregar dentro del plazo establecido la información solicitada sobre su función de seguridad de control parental.

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Un año antes, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), autoridad británica encargada de la protección de datos, también sancionó a TikTok con una multa de 12,7 millones de libras — 17 millones de dólares —. En esa ocasión, el organismo concluyó que la plataforma hizo un uso “ilegal” de información personal perteneciente a menores.

Pese al inicio de las investigaciones, Ofcom aclaró que el procedimiento no implica que la empresa haya incumplido la normativa.

TikTok aseguró que cumple la legislación británica y que colaborará con la investigación. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

“La apertura de una investigación no significa que Ofcom haya concluido que el proveedor ha incumplido sus obligaciones”, señaló el regulador, aunque recordó que tiene la facultad de imponer multas de hasta el 10 % de la facturación mundial de la compañía.

El Reino Unido endureció el año pasado su legislación sobre la seguridad en línea de los menores con la entrada en vigor de una ley destinada a impedir que los niños y adolescentes estén expuestos, entre otros contenidos, a material relacionado con el suicidio, la autolesión, los trastornos alimentarios y la pornografía.

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Tras el anuncio de la investigación, TikTok defendió sus políticas de seguridad. “Trabajamos con rigor para ofrecer experiencias adaptadas a cada grupo de edad”, reaccionó la compañía en una declaración remitida a AFP.

“Estamos convencidos de que cumplimos las obligaciones que nos impone la legislación británica y colaboraremos con Ofcom para demostrarlo”, añadió.

*Con información de AFP.