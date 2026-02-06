La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

TikTok deberá modificar su interfaz “adictiva” acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales. Hoy, la Unión Europea tomó una decisión dentro de la regulación de la red social y advirtió que, de no acatar las medidas exigidas, la plataforma podría enfrentarse a fuertes multas.

De inmediato, la red social conocida por sus videos cortos cuestionó la imagen “completamente falsa” dada por Bruselas de su plataforma y prometió cuestionar sus conclusiones “con todos los medios” a su disposición.

Este anuncio se da después de que el primer ministro de España, Pedro Sánchez, afirmara en su discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que su gobierno impulsará una ley que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Cabe recordar que a nivel mundial TikTok cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios activos y solo en Europa tiene 200 millones, según información de la red social. Adicional a esto, se estima que entre el 60 % y el 70 % de personas entre 16 y 34 años, es la red social más usada.

En las conclusiones preliminares que arrojó la investigación de la Unión Europea, se cuestionan las “funcionalidades adictivas”, que según el informe “podrían afectar el bienestar físico y mental” de sus usuarios, especialmente menores de edad, incitados a pasar de un contenido a otro y consultar sus teléfonos de manera “compulsiva”, inclusive de noche.

Tres funcionalidades son acusadas de ser muy “adictivas”:

El “scrolling” o el encadenamiento ininterrumpido de contenidos en la aplicación.

La reproducción automática de vídeos.

El envío repetido de notificaciones push, es decir, mensajes generados aun cuando la aplicación no está siendo usada.

“Es necesario que TikTok actúe y cambie su interfaz en Europa para proteger a nuestros menores”, mencionó la comisaria europea encargada de temas digitales, Henna Virkkunen.

De igual forma, desde Bruselas señalan que la plataforma pudo haber aplicado medidas “razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar” los efectos adictivos dentro de la red social, pero que no lo hizo.

Si no lo hace, la empresa podría estar expuesta a una multa que puede alcanzar hasta el 6 % de su cifra anual de negocios mundial, lo que equivaldría aproximadamente a 1.380 millones de dólares, según estimaciones de las ganancias anuales de la plataforma.

La UE reprocha a TikTok el no tener en cuenta “indicadores importantes sobre la utilización compulsiva de la aplicación”, como el tiempo pasado por niños en la plataforma por la noche. El único control visible es un vídeo, que puede ser scrolleado, en el que se le pregunta al usuario cuánto tiempo lleva en la aplicación.

Asimismo, en Bruselas consideran que las funcionalidades de la aplicación para limitar el tiempo de pantalla son muy “fáciles de ignorar”. Además de recalcar que para instalar el control parental se requiere de muchas etapas, lo que impide que muchos padres tengan acceso a este.

Por ahora, la Unión Europea pasará la consulta al Comité Europeo de Servicios Digitales, órgano en el que se reúnen los gobiernos. Si este avala la decisión, se impondrá la multa mencionada anteriormente.

En paralelo, varios países europeos analizan propuestas sobre la posibilidad de prohibir las redes sociales para niños o adolescentes, como Francia y España.

