Mundo

España toma histórica decisión y prohibirá redes sociales a menores de 16 años

Según Pedro Sánchez, busca evitar exponer a los menores a espacios de “adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia”.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 1:08 p. m.
El primer ministro español, Pedro Sánchez, pronuncia el discurso de apertura durante el primer evento de las conmemoraciones oficiales de "España en libertad"
El primer ministro español, Pedro Sánchez, pronuncia el discurso de apertura durante el primer evento de las conmemoraciones oficiales de "España en libertad" Foto: AFP

El Gobierno español quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de “pornografía” y “violencia”, anunció este martes en Dubái el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

“España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años”, dijo Sánchez en un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años

“Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”, añadió el dirigente español.

“Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos”, un espacio de “adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia”, enumeró. “Ya no lo aceptaremos más”, sentenció Sánchez.

