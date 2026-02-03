España toma histórica decisión y prohibirá redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno español quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de “pornografía” y “violencia”, anunció este martes en Dubái el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

“España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años”, dijo Sánchez en un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

“Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”, añadió el dirigente español.

“Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos”, un espacio de “adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia”, enumeró. “Ya no lo aceptaremos más”, sentenció Sánchez.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: Europa Press via Getty Images

El dirigente de izquierdas anunció además que cambiarán las leyes para que “los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web”.

“Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio”, sentenció.

Sánchez ya adelantó en noviembre que planteaba “elevar a los 16 años la edad mínima para tener acceso a redes sociales”. En su discurso de este martes, la idea era parte de un paquete de cinco medidas concretas que se aprobarán “a partir de la semana que viene”.

El presidente del Gobierno español no cuenta con mayoría parlamentaria y en los últimos tiempos tiene problemas para reunir los apoyos necesarios para aprobar leyes.

Australia abrió la vía de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en diciembre, y otros países han expresado interés en replicar la medida y están dando pasos hacia ello, como Francia, Portugal y ahora España.

Esta semana, siguiendo los pasos de Australia y Francia, Portugal se propone prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, según un proyecto de ley presentado el lunes en el Parlamento.

“La mayoría de edad digital para el acceso autónomo a las plataformas, servicios, juegos y aplicaciones contemplados en la presente ley se fija en 16 años”, indica el texto presentado por diputados del partido del gobierno de derechas.

Esta ley también prevé que los adolescentes de entre 13 y 16 años solo puedan acceder a las redes sociales con el consentimiento de sus padres, y que dichas plataformas estén obligadas a introducir un sistema de verificación de edad y autorización parental compatible con los programas informáticos utilizados por la administración portuguesa.

“La literatura especializada y los datos científicos recientes han mostrado que el uso temprano de estos medios, antes de los 16 años, puede comprometer el desarrollo social y cognitivo normal de los niños, resultando cada vez más adictivo y perjudicial”, señalan los parlamentarios que presentaron esta propuesta de ley.

Con información de AFP.