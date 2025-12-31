Tecnología

Avanza iniciativa para restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años desde 2026: este es el país que impulsa la ley

En los últimos años, el impacto del uso de redes sociales en niños y adolescentes se ha convertido en un tema central de discusión.

Creciente debate global sobre redes sociales y menores.
Creciente debate global sobre redes sociales y menores. Foto: Getty Images

En los últimos años, el debate sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes ha ganado relevancia a nivel global. Gobiernos, expertos en salud mental y organizaciones de protección han puesto la atención en los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.

En ese sentido, Francia busca proteger a los niños por la excesiva exposición frente a las pantallas y propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026, según un proyecto de ley revisado por AFP.

La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien declaró a principios de este mes que el parlamento debería comenzar a debatir la propuesta en enero.

Los resultados no indican ningún beneficio al final de la educación secundaria para aquellos que obtuvieron teléfonos inteligentes de forma temprana.
Francia impulsa un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a niños menores de 15 años. Foto: Getty Images

“Muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”, señala el proyecto.

Los niños con acceso ilimitado a internet están expuestos a “contenido inapropiado” y podrían sufrir ciberacoso o experimentar alteraciones en sus patrones de sueño, indicó el gobierno.

El proyecto de ley consta de dos artículos: el primero establecería como ilegal “la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años”.

El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria. En Francia se prohíbe desde 2018 el uso de teléfonos celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, pero hasta este año rara vez se aplica.

Niños con control parental de móvil duermen y estudian mejor.
El presidente francés apoya la iniciativa y ha solicitado que el Parlamento inicie el debate legislativo en enero, destacando la urgencia del tema. Foto: Getty Images/iStockphoto

A principios de mes, el Senado francés respaldó una iniciativa para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, que incluye la obligación de contar con autorización parental para que los niños de entre 13 y 16 años se registren en sitios de redes sociales.

La propuesta del Senado ha sido remitida a la Asamblea Nacional, que deberá aprobar el texto antes de que pueda convertirse en ley.

*Con información de AFP

