Apple prepara tres funciones ocultas para iOS 27: así podría cambiar la forma de usar la inteligencia artificial en iPhone

Apple prepara el lanzamiento de tres nuevas funciones para iOS 27 este otoño. Entre las novedades más llamativas se encuentra la posibilidad de que los usuarios elijan entre distintos modelos de inteligencia artificial de terceros, como Claude o Gemini, además de Siri y ChatGPT.

WWDC 2026: Apple presenta una Siri más inteligente gracias a la nueva generación de Apple Intelligence

Durante la más reciente Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), Apple presentó gran parte de las novedades de iOS 27. Sin embargo, según reveló el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On, la compañía se reservó algunas funciones que llegarán junto con los nuevos dispositivos que anunciará en los próximos meses.

La primera de estas novedades está relacionada con las llamadas “Extensiones”, una herramienta vinculada al uso de modelos de IA. Actualmente, la versión beta para desarrolladores permite escoger únicamente entre Siri y ChatGPT, pero Apple trabaja para ampliar las opciones e incorporar alternativas como Gemini, de Google, y Claude, desarrollado por Anthropic.

Con esta apuesta, la compañía busca ofrecer mayor flexibilidad para que cada usuario pueda seleccionar el asistente de inteligencia artificial que mejor se adapte a sus necesidades dentro del ecosistema de iPhone, iPad y Mac.

Estas son las tres novedades de iOS 27 que llegarían en otoño. Foto: Getty Images

De hecho, el selector de asistentes de IA ya aparece en la beta de iOS 27 para desarrolladores. Según Gurman, Apple ha mantenido conversaciones con Google y Anthropic para integrar sus modelos mediante un sistema de autorización que requeriría adaptaciones específicas en sus aplicaciones.

El analista también plantea que la compañía pudo haber evitado anunciar esta función durante la WWDC para no restar protagonismo a la renovación de Siri y a la nueva aplicación de inteligencia artificial que prepara Apple.

La segunda novedad estaría enfocada en la aplicación de cámara. Imágenes difundidas por Bloomberg muestran una interfaz más personalizable, que permitiría reorganizar accesos rápidos a funciones como el flash, el modo nocturno y otros controles según las preferencias del usuario.

Apple ampliaría las opciones de IA en iPhone con la llegada de Gemini y Claude. Foto: Getty Images

Esta actualización podría debutar junto con el esperado iPhone 18 Pro.

Por último, Apple también planea extender a más modelos de Apple Watch una nueva esfera inspirada en “Modular Ultra”, una función que hasta ahora era exclusiva del Apple Watch Ultra. La versión adaptada llegaría con la próxima generación de relojes inteligentes que la compañía presentará este otoño.

*Con información de Europa Press.