WWDC 2026: estos son los celulares compatibles con iOS 27 y los países que se quedarán sin Siri AI

Apple confirmó que, aunque su nueva versión del sistema operativo iOS 27 podrá ejecutarse en modelos más antiguos como el iPhone 11, las nuevas funciones de Siri AI no estarán disponibles, por ahora, para los usuarios de la Unión Europea debido a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Apple revolucionará Siri en 2026: así será el asistente con inteligencia artificial que llegará junto a iOS 27

La compañía de Cupertino presentó este lunes, durante la conferencia WWDC 26, la renovada versión de Siri AI, impulsada por la nueva generación de Apple Intelligence. El asistente llegará con capacidades más avanzadas y una integración más profunda en los distintos sistemas operativos de la marca.

Junto con ello, Apple dio a conocer las nuevas versiones de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27, que estarán disponibles oficialmente para los usuarios a partir del otoño.

Sin embargo, la tecnológica también aclaró algunos detalles sobre la compatibilidad de sus nuevas actualizaciones. En el caso de iOS 27, Apple señaló que estará disponible para dispositivos desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación en adelante.

Esto permitirá que mejoras de rendimiento, como la apertura de aplicaciones hasta un 30 por ciento más rápida o transferencias de AirDrop hasta un 80 por ciento más veloces, también lleguen a modelos anteriores.

En cuanto a iPadOS 27, la compañía indicó que será compatible con los iPad mini de sexta generación y posteriores, iPad de novena generación en adelante, iPad A16, iPad Air de 11 pulgadas con chips M2, M3 y M4, además de los iPad Air de 13 pulgadas y los iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas con chip M4.

Apple confirmó que iOS 27 será compatible con modelos antiguos. Foto: Getty Images

Respecto a watchOS 27, Apple enfocó la actualización en los modelos más recientes, con compatibilidad para Apple Watch SE 3, Series 9, 10 y 11, así como Apple Watch Ultra 2 y 3. Por ello, el Apple Watch Ultra original y el Apple Watch SE 2, ambos lanzados en 2022, quedarán sin soporte para esta nueva versión.

Por su parte, macOS 27 Golden Gate será compatible con los equipos MacBook Neo, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio y Mac Pro equipados con procesadores Apple Silicon. Esto mantiene la hoja de ruta anunciada previamente por la empresa, según la cual macOS 26 sería la última versión compatible con ordenadores con procesadores Intel.

¿Por qué Siri AI no llegará a Europa con iOS 27?

Apple también dejó claro que, con el lanzamiento oficial de iOS 27 e iPadOS 27 en otoño, Siri AI no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea. Según explicó la compañía, esto se debe a que la nueva versión del asistente todavía no cumple con las exigencias de la Ley de Mercados Digitales.

Las nuevas actualizaciones estarán disponibles oficialmente a partir del otoño. Foto: Getty Images

En un comunicado publicado en su blog, Apple aseguró que, durante los últimos meses, los organismos reguladores europeos “no han aceptado ninguna de las soluciones propuestas” para llevar Siri AI a la región, pese a que estas ofrecían compatibilidad segura con otros asistentes virtuales.

En consecuencia, todavía se desconoce cuándo podrán acceder los usuarios europeos a novedades como la nueva aplicación dedicada de Siri, la experiencia ampliada de inteligencia visual, el modo Siri integrado en la cámara de iOS o las funciones avanzadas de Siri en watchOS 27, ya que todas dependen de Siri AI.

*Con información de Europa Press.