Qué cambiará en Siri: Apple apuesta por una inteligencia artificial más práctica y natural

El objetivo de Apple con la nueva Siri impulsada por inteligencia artificial es alejarse por completo de la actitud complaciente que suele atribuirse a muchos chatbots actuales. En lugar de convertirse en una especie de compañero virtual, la compañía busca que su asistente se enfoque exclusivamente en ayudar al usuario de forma práctica y eficiente.

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Durante la WWDC 2026, Apple presentó la renovada Siri, que incorpora comprensión de lenguaje natural, conciencia contextual y la capacidad de ejecutar acciones avanzadas dentro de las aplicaciones. Estas mejoras le permiten ofrecer una experiencia conversacional más cercana con los usuarios.

En una entrevista concedida al pódcast Mostly Human, el vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, Craig Federighi, junto con el vicepresidente sénior de Marketing Mundial, Greg Joswiak, explicaron la visión de la compañía para esta nueva etapa de Siri. Federighi aseguró que el asistente no seguirá la misma línea de algunos chatbots.

“Es como que quieren atraparte. Podrían animarte a revelar cosas sobre ti y luego usar eso como la base para establecer una conexión”, afirmó el ejecutivo al referirse a una característica que, en distintos niveles, ha estado presente en varios sistemas de inteligencia artificial conversacional.

Apple prepara el lanzamiento del nuevo Siri con unas pocas apps para asegurar su funcionamiento. Foto: Europa Press

Según Federighi, Apple apuesta justamente por el enfoque contrario. La idea es que Siri esté diseñada para resolver necesidades concretas y brindar asistencia útil, sin intentar mantener al usuario conectado a una conversación interminable.

La postura de la compañía es clara. “Si intentas interactuar con Siri como una pareja romántica, Siri no está para eso”, señaló el directivo. En otras palabras, aunque el asistente contará con capacidades conversacionales más avanzadas, no buscará generar vínculos emocionales con quienes lo utilicen.

Apple ha extendido el plazo de lanzamiento para la próxima generación de Siri. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Joswiak reiteró que la prioridad de Apple es ofrecer una herramienta útil para las personas y no maximizar el tiempo que pasan interactuando con ella. De esta manera, la compañía busca diferenciarse de modelos de negocio centrados en retener la atención del usuario para aumentar sus ingresos.

Bajo esta filosofía, Siri se enfocará en proporcionar respuestas directas y precisas, dejando en manos de cada persona la decisión de continuar o no la conversación.

En paralelo, otras compañías también han trabajado en mejorar la transparencia de sus asistentes de IA.

*Con información de Europa Press.