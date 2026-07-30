CEO de Telegram retó al Gobierno ruso tras su orden de captura por “terrorismo”: mensaje desató polémica

Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, reaccionó públicamente después de que las autoridades rusas anunciaran acciones judiciales en su contra por presunta colaboración con actividades terroristas. Lejos de guardar silencio, el empresario aseguró que las acusaciones son una respuesta a su negativa de aceptar exigencias de vigilancia y censura sobre la plataforma de mensajería.

Rusia emite una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram

Su publicación rápidamente llamó la atención porque respondió de forma directa a la decisión de Moscú y cuestionó la postura del Gobierno ruso frente al control de internet.

La respuesta con la que desafió a las autoridades rusas

A través de sus redes sociales, Durov sostuvo que las medidas tomadas por Rusia tienen un trasfondo político y están relacionadas con la postura que ha mantenido respecto a Telegram.

En su mensaje afirmó: “Rusia me ha designado como un ‘terrorista’ por rechazar sus demandas de vigilancia masiva y censura en Telegram”, escribió Pavel Durov.

El empresario también ironizó sobre las restricciones que, según él, le fueron impuestas por la legislación rusa. “Según la ley rusa, estoy prohibido de ‘publicar información en Internet’”, señaló.

El empresario defendió Telegram y vinculó las medidas de Rusia con la censura. Foto: AFP

Finalmente, cerró su publicación con una crítica directa a las autoridades del país: “Los funcionarios rusos claramente están confundidos sobre quién puede prohibir a quién en Internet”, añadió Durov.

¿Por qué Rusia abrió un proceso contra el fundador de Telegram?

La reacción del empresario llegó después de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informara que presentó cargos contra la administración de Telegram.

Según el organismo, la plataforma no eliminó canales, chats y bots que presuntamente eran utilizados por agencias de inteligencia ucranianas y organizaciones consideradas terroristas o extremistas por Moscú. Las autoridades sostienen que esos espacios habrían servido para coordinar actos de sabotaje, ataques y fraudes cibernéticos dentro del territorio ruso.

Las autoridades rusas vinculan a Telegram con redes de sabotaje e inteligencia ucraniana. Foto: Getty Images

El FSB también aseguró que uno de los chatbots disponibles en Telegram habría sido empleado para captar jóvenes con el fin de involucrarlos en actividades ilegales.

Como parte de ese proceso, Rusia anunció que incorporará a Durov a sus listas internacionales de personas buscadas, mientras continúa la investigación en su contra.

Un nuevo capítulo en la disputa entre Telegram y el Kremlin

El enfrentamiento entre Durov y las autoridades rusas no es reciente. Desde hace años el fundador de Telegram mantiene diferencias con el Kremlin por las solicitudes relacionadas con el acceso a información de usuarios y el control de contenidos publicados en la plataforma.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moscú endureció las restricciones sobre internet y varias plataformas digitales. Redes sociales y servicios de mensajería han sido bloqueados o limitados como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el control sobre las comunicaciones.

En ese contexto, Telegram ha seguido siendo una de las aplicaciones más utilizadas tanto por ciudadanos como por funcionarios rusos, pese a las restricciones impuestas en el país.