Rusia emite una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram

Rusia anunció que emitió una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a quien acusa de “complicidad en terrorismo” y afirma que su aplicación de mensajería es utilizada por los servicios de seguridad ucranianos con fines de reclutamiento.

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Nacido en Rusia y con nacionalidad francesa y emiratí, Durov fue imputado en Francia en 2024 acusado de permitir la difusión de contenidos criminales a través de Telegram.

Este servicio de mensajería es uno de los más populares en Rusia, utilizado tanto por ciudadanos de a pie como por los servicios públicos, entre ellos el Kremlin, los principales ministerios y las fuerzas del orden.

Pavel Durov enfrentará una investigación del gobierno ruso. Foto: AFP

Este miércoles el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció haber emitido una “orden de búsqueda internacional” contra Durov, sin precisar si otros países la ejecutarán.

Durov enfrenta en Rusia acusaciones de “complicidad en terrorismo” en el marco de “una investigación penal” sobre el entrenamiento de jóvenes rusos por parte de los servicios especiales ucranianos en actividades de sabotaje, precisó el servicio de seguridad de Moscú.

Contactados por la AFP tras este anuncio, sus abogados franceses prefirieron no reaccionar por el momento.

Por su parte, su empresa, Telegram, indicó a la AFP que “Pavel Durov no desea hacer comentarios en esta etapa”.

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El FSB acusa a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos “en actividades terroristas y de sabotaje”.

Según el comunicado, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que utilizaron Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en el país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Todos ellos fueron contactados a través de esa herramienta tecnológica por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes con el fin de chantajearlos posteriormente, explicó el FSB.

Pavel Durov, director ejecutivo de Telegram, habla durante una sesión principal en el Mobile World Congress en Barcelona, España, el martes 23 de febrero de 2016. Foto: Bloomberg via Getty Images

Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de utilizar las redes sociales para reclutar soldados durante los casi cuatro años y medio de guerra.

Moscú impone desde hace meses restricciones digitales sin precedentes en su territorio, que afectan también a la aplicación occidental WhatsApp.

Desde el Kremlin acusan a Ucrania de atentar contra la seguridad del país a través de las aplicaciones de mensajería.

En la imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, soldados rusos disparan un lanzagranadas hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado en Ucrania. Foto: AP

Durov es un libertario declarado, adalid de la confidencialidad en internet y detractor de implementar normas de moderación en Telegram, empresa que cofundó junto a su hermano Nikolai.