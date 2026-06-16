“Ninguna ley puede reemplazar una buena crianza”: Pável Dúrov se pronuncia sobre el veto a redes sociales

Mientras varios gobiernos analizan o implementan medidas para limitar el acceso de los menores de edad a las redes sociales, el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pável Dúrov, expresó una postura crítica frente a este tipo de iniciativas. El empresario considera que las prohibiciones pueden generar efectos contrarios a los esperados y aumentar la exposición de los adolescentes a riesgos en internet.

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Sus declaraciones llegan en un contexto en el que países como Reino Unido, Australia, Dinamarca y Malasia han debatido o impulsado normas destinadas a restringir el uso de plataformas digitales por parte de los menores.

Las prohibiciones podrían empujar a los jóvenes hacia otros riesgos

A través de un mensaje publicado en sus redes, Dúrov sostuvo que impedir el acceso de los adolescentes a las plataformas digitales no elimina el problema, sino que podría trasladarlo a espacios menos controlados.

“Prohibir las redes sociales para los adolescentes solo los pone en mayor peligro”, afirmó el directivo.

El CEO de Telegram advirtió que las restricciones pueden empujar a los jóvenes hacia contenidos más riesgosos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según explicó, muchos jóvenes buscarían formas de eludir las restricciones mediante herramientas tecnológicas que les permitan acceder a servicios bloqueados. “Los adolescentes se ven obligados a cambiar a VPN y desbloquear contenido ilegal mucho peor”, señaló.

Para respaldar su argumento, recordó lo ocurrido en Rusia cuando Telegram fue bloqueado temporalmente por las autoridades. “Lo hemos visto antes. Cuando el gobierno ruso prohibió Telegram, el 95% de los adolescentes rusos siguieron usándolo. Solo se pasaron a las VPN”, aseguró.

El papel de los padres en el uso de la tecnología

Más allá de las regulaciones gubernamentales, Dúrov insistió en que la responsabilidad principal recae en las familias y en la forma en que se acompaña a los menores en el entorno digital.

“Ninguna ley puede reemplazar una buena crianza”, expresó.

El empresario sostuvo que los padres ya cuentan con herramientas para controlar el tiempo y la forma en que los niños utilizan la tecnología. Entre ellas mencionó los controles parentales, los límites de tiempo frente a las pantallas e incluso la decisión de no entregar teléfonos inteligentes a edades tempranas.

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“Los padres ya tienen las herramientas para limitar el consumo digital de los niños: controles parentales, límites de tiempo frente a la pantalla o ningún smartphone en absoluto”, afirmó.

Asimismo, cuestionó algunas prácticas de crianza relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos. “Muchos padres les dan iPads a los niños pequeños solo para mantenerlos callados. Ninguna cantidad de regulación arreglará eso”, agregó.

Críticas a los sistemas de verificación de edad

Dúrov también se refirió a las nuevas exigencias que se aplicarán en el Reino Unido para acceder a determinadas plataformas digitales. De acuerdo con el empresario, los usuarios deberán demostrar que son mayores de 16 años mediante diferentes mecanismos de verificación.

“Todos los usuarios de redes sociales en el Reino Unido tendrán que demostrar que tienen más de 16 años, con un documento de identidad, un escaneo facial o una tarjeta bancaria”, indicó.

Dúrov cuestionó los nuevos controles de edad que se aplicarán en el Reino Unido. Foto: AP

El fundador de Telegram manifestó además preocupación por las implicaciones que estas medidas podrían tener sobre la privacidad de los ciudadanos y planteó dudas sobre los verdaderos objetivos de los controles.

“¿Se trata realmente de proteger a los niños o de identificar a más personas para arrestar?”, cuestionó.

Las declaraciones de Dúrov se suman al debate internacional sobre cómo proteger a los menores en internet. Mientras algunos gobiernos defienden restricciones más estrictas para reducir los riesgos asociados a las redes sociales, otros sectores consideran que la educación digital y la supervisión familiar podrían ser herramientas más efectivas que las prohibiciones generales.