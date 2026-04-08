Grecia estaría por prohibir el acceso a las redes sociales a menores de edad

El debate global sobre el uso de redes sociales en menores de edad suma un nuevo capítulo. Grecia anunció que avanzará hacia una de las medidas más estrictas en Europa al plantear la prohibición del acceso a estas plataformas para niños y adolescentes menores de 15 años, en un intento por frenar los efectos negativos asociados al consumo digital.

La iniciativa fue confirmada por el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, quien explicó que se trata de una decisión compleja, pero necesaria ante el impacto que tienen las redes en la salud mental y el desarrollo de los jóvenes.

Una prohibición con fecha definida

Grecia prohibirá a partir de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.

“Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años”, explicó el dirigente.

Grecia dará un paso clave en 2027 al prohibir redes sociales a menores de 15 años, según su primer ministro. Foto: AFP

Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Qué plataformas estarán incluidas

La normativa apunta directamente a las plataformas caracterizadas por el consumo constante de contenido. La prohibición se aplicará a redes como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat, conocidas por su dinámica de desplazamiento continuo.

Sin embargo, el alcance no será total en el ecosistema digital. Quedarán excluidos servicios de mensajería y plataformas de video como Messenger, WhatsApp, Viber y YouTube, que seguirán disponibles para los menores.

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Un movimiento que ya tiene precedentes

El caso de Grecia no es aislado. Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de “los algoritmos depredadores” y del ciberacoso.

En ese contexto, empresas como Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, so pena de multas de hasta 28 millones de euros.

Presión internacional para regular las redes

El impulso regulatorio también se extiende a otras regiones. Países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, así como India y México, analizan medidas similares para limitar el acceso de los adolescentes a estas plataformas.

España, Francia y otros países analizan medidas para limitar el acceso de menores a redes sociales. Foto: Getty Images/iStockphoto

En paralelo, la Unión Europea estudia la posibilidad de implementar una regulación común que establezca restricciones más estrictas frente al uso de redes sociales por parte de menores.

Salud mental y presión digital, en el centro del debate

Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa, apelando directamente a su experiencia en el entorno digital.

“La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa”, apuntó. Y “muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí”, añadió.

*Con información de AFP.