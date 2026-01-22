Este es el país que se sumaría a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años: buscan frenar el “uso nocivo de internet”

La prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años en Reino Unido está un paso más cerca tras su aprobación en la Cámara de los Lores este miércoles, lo cual sigue el ejemplo de Australia.

La votación de la enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas liderada por la oposición tory, que contempla esta restricción, cerró con 261 votos a favor frente a 150 votos en contra.

El Gobierno de Keir Starmer se opuso a la enmienda en su totalidad y, anticipándose a la votación, lanzó esta semana una consulta pública sobre la prohibición del uso de redes para los menores de 16 años, con el objetivo de frenar el “uso nocivo de internet”.

La ley obliga a las plataformas a eliminar cuentas de adolescentes o enfrentar multas millonarias. Foto: Getty Images

La consulta, para adultos y jóvenes, abarca también otras medidas para aplicar la restricción, como limitar el acceso de las empresas a los datos de los menores y frenar el scroll infinito con herramientas que resultan adictivas para los usuarios.

Este sondeo llega tras la decisión de Australia de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, que entró en vigor el pasado mes de diciembre tras aprobarse en noviembre de 2024.

El fin de la prohibición: sorprenden con el regreso de reconocida herramienta a Venezuela

Precisamente, varios ministros británicos visitarán el país oceánico para evaluar la eficacia de la medida, según Financial Times. La normativa australiana contempla multas de hasta 50 millones de dólares australianos (más de 29 millones de euros) a las plataformas de redes sociales y de streaming que no restrinjan el acceso de los menores de 16 años. Entre estas plataformas se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick.

En este marco, Meta eliminó el 12 de enero un total de 544.052 cuentas de usuarios adolescentes en Instagram, Facebook y Threads para cumplir con la legislación australiana.

Reino Unido se acerca a la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, siguiendo el ejemplo de Australia. Foto: Getty Images

Reino Unido tomó medidas para limitar el acceso de menores a Internet. El pasado mes de julio se implementaron sistemas de verificación de edad a los proveedores de servicios y plataformas en internet, de cara a evitar que los niños y adolescentes accedan a contenido pornográfico.

Esta verificación de edad, enmarcada en la Ley de Seguridad en Línea, aprobada en 2023, también fue aplicada por Bluesky y recientemente por OpenAI. Sin embargo, la secretaria de Tecnología, Liz Kendall, advirtió que “los padres aún tienen serias preocupaciones” a pesar de las medidas aplicadas.

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años: se conoció la ‘lista negra’ de las apps

Por su parte, la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, apoyó firmemente la decisión de vetar el uso de teléfonos en los colegios: “Los teléfonos móviles no tienen cabida en las escuelas. Sin peros ni condiciones”.

Una vez que la enmienda salió adelante en la Cámara de los Lores, se someterá a votación en la Cámara de los Comunes. En el caso de que también se apruebe allí, la enmienda se tramitará a la espera de su entrada en vigor. En el caso de Australia se tardó más de un año hasta su implementación. Si, por el contrario, los Comunes rechazan la enmienda, esta regresará a la Cámara de los Lores.

*Con información de Europa Press.