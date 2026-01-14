Tecnología

El fin de la prohibición: sorprenden con el regreso de reconocida herramienta a Venezuela

Se trata de una herramienta que fue suspendida por Maduro, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude.

14 de enero de 2026, 4:23 p. m.
La red social volverá a estar disponible en el país. Foto: Getty Images

Venezuela volvió a tener acceso a la red social X tras el bloqueo ordenado hace más de un año por el depuesto presidente Nicolás Maduro, luego de su controvertida reelección en julio de 2024.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude.

Ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon el uso de esta red, que era el primer canal de información del país. Desde entonces, su acceso dentro de Venezuela era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X, constató la AFP. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.

Venezuela volvió a tener acceso a la red social X. Foto: AFP

Altos dirigentes del chavismo como la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes más temprano para informar que retomaban el uso de X.

“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”, publicó Rodríguez.

La presidenta interina asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero durante ataques de fuerzas estadounidenses que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.

Starlink en Venezuela: ¿cómo conectarse al internet satelital de Elon Musk?

En la cuenta en X de Maduro también fue publicado un mensaje con una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores. “Los queremos de vuelta”, se lee en la publicación. Ambos son procesados por la justicia estadounidense por supuestos cargos de narcotráfico.

Cabe recordar que tras la captura de Nicolás Maduro, Musk anunció que ofreció internet satelital, Starlink, hasta el próximo 3 de febrero de manera gratuita en Venezuela, con el objetivo de garantizar la conectividad del país en medio de la coyuntura.

*Con información de AFP.

