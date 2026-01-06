Starlink en Venezuela: ¿cómo conectarse al internet satelital de Elon Musk?

En un contexto marcado por la tensión política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Elon Musk anunció la habilitación temporal del servicio de internet satelital Starlink de forma gratuita en el país.

La iniciativa, confirmada en el sitio web oficial de la compañía, estará vigente hasta el 3 de febrero y tiene como objetivo mantener la conectividad de la población, siempre que cuente con el equipo requerido.

Desarrollado por SpaceX, Starlink se posiciona como una de las tecnologías más avanzadas del sector, al ofrecer conexión de alta velocidad y baja latencia, especialmente en zonas con acceso limitado a infraestructura tradicional.

En el comunicado oficial, la compañía aclaró que los clientes con servicio activo no deben realizar ningún trámite adicional, ya que los créditos gratuitos se están aplicando automáticamente en sus cuentas.

Elon Musk anunció la habilitación temporal del servicio de internet satelital Starlink de forma gratuita en el país. Foto: Getty Images

En el caso de los usuarios que tenían el servicio pausado o inactivo por razones de pago, estos beneficios también se asignan de manera automática, lo que les permite reactivar la conexión durante el periodo establecido.

Además, indicó que para acceder a la red de Starlink con ancho de banda completo —capaz de soportar actividades como navegación, streaming y videollamadas— es indispensable contar con el kit de instalación correspondiente, el cual incluye antena parabólica, router wifi, cables y soporte de montaje, para establecer la conexión satelital.

La conexión satelital está pensada para funcionar con teléfonos que ya usan redes móviles convencionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo conectarse a Starlink?

Según la información publicada en el portal oficial de Starlink, para acceder al servicio desde Venezuela es necesario completar un proceso básico de configuración. El primer paso es crear una cuenta o iniciar sesión en la plataforma, ingresando la dirección donde se utilizará el equipo, la cual puede corresponder a un país donde el servicio esté habilitado oficialmente, debido a que la conexión opera bajo una modalidad especial.

Luego, el usuario debe instalar la antena en un punto con visión despejada hacia el cielo, evitando obstáculos como árboles, edificaciones o superficies metálicas. La aplicación de Starlink resulta clave en esta etapa, ya que permite identificar la ubicación más adecuada para garantizar una señal estable y de mejor calidad.

Una vez conectados los cables y encendido el sistema, solo resta seguir las indicaciones que ofrece la aplicación. Al orientarse correctamente hacia el cielo, el equipo se enlaza de forma automática con la constelación de satélites y comienza a suministrar internet.

No obstante, la empresa advierte que quienes utilicen Starlink Roam por más de dos meses en un país distinto al registrado como disponible deberán actualizar su dirección, ya que de lo contrario el servicio podría ser limitado.