La foto de la captura de Nicolás Maduro fue aprovechada por Elon Musk para compartir una función estratégica de X

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura no solo confirmó un hecho político de alto impacto internacional, sino que también terminó convertida en un inesperado escenario para mostrar cómo funciona la inteligencia artificial Grok en X.

La fotografía, difundida desde Estados Unidos, se viralizó en cuestión de horas y cruzó rápidamente del terreno informativo al de la sátira, los comentarios y la experimentación tecnológica dentro de las redes sociales.

En ese contexto, Elon Musk encontró una oportunidad para poner el foco en una de las herramientas más comentadas de X, su plataforma, aprovechando el alcance de una imagen que ya estaba en el centro del debate público.

Una imagen que recorrió el mundo y desató reacciones

La fotografía fue publicada por el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social, en ella, Maduro aparece de pie, esposado, con un uniforme gris tipo carcelario, gafas y protectores auditivos, mientras sostiene una botella de agua.

Como suele ocurrir con imágenes de alto impacto político, la foto no tardó en multiplicarse en otras plataformas, pues usuarios de distintas redes comenzaron a compartirla acompañada de bromas, montajes y comentarios de todo tipo.

La fotografía también despertó curiosidad sobre las herramientas que permiten modificar imágenes directamente desde X, sin necesidad de conocimientos técnicos ni programas externos.

Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”

Elon Musk y la vitrina inesperada para una función de X

En medio de esa ola de reacciones, un usuario de X publicó un video mostrando cómo es posible alterar imágenes dentro de la propia red social utilizando Grok, el sistema de inteligencia artificial integrado a la plataforma.

En la demostración, tomó la imagen compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X y en pocos pasos, logró modificar la vestimenta de Maduro, transformándola en un atuendo de prisión.

“¡Hice que Maduro usara un traje de prisión!“, señalo @nima_owji.

Un usuario de la red social compartió una demostración sobre la edición de fotos usando inteligencia artificial. Foto: X - @elonmusk

Para realizarlo, según mostró el usuario, primero ingresó a la publicación original y abrió el menú de ajustes, donde seleccionó la alternativa para modificar la imagen.

Al hacerlo, se desplegó una ventana de conversación vinculada a Imagine, la función creativa de Grok y desde allí, escribió una instrucción sencilla describiendo el cambio que quería realizar (en este caso, que Nicolás Maduro apareciera con un uniforme carcelario) y en cuestión de segundos, la herramienta interpretó la orden y aplicó la transformación de forma automática.

La demostración no pasó desapercibida para Elon Musk. El empresario la compartió en su cuenta, aprovechando la coyuntura política y el interés masivo por la imagen para resaltar el alcance de esta función. Sin explicaciones técnicas ni anuncios formales, la publicación sirvió como una muestra práctica de cómo X busca integrar creación, edición y conversación en un solo espacio.