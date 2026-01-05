Nicolás Maduro se declara inocente ante juez estadounidense y asegura que fue “secuestrado”

Nicolás Maduro, el derrocado presidente venezolano, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un juez federal en el Bajo Manhattan para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos.

Maduro se declaró inocente, se identificó ante el juez como el presidente de Venezuela y dijo que había sido “secuestrado”.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un presidente decente de mi país”, dijo Maduro, hablando a través de un intérprete, cuando el juez le pidió su declaración.

Maduro y su esposa comparecieron ante el juez Alvin K. Hellerstein vistiendo camisas azul marino de manga corta sobre uniformes carcelarios de color naranja.

Nicolás Maduro Moros es trasladado por agentes de la DEA. Foto: GC Images

Luego fue interrumpido por el juez, quien intervino: “Se presentará una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Maduro”.

Cuando se le preguntó su declaración, Flores dijo a través de un intérprete: “No culpable. Completamente inocente”.

Maduro y su esposa fueron procesados ​​por varios cargos federales. Maduro enfrenta un cargo de conspiración para cometer narcotráfico, y ambos enfrentan cargos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La acusación de 25 páginas presentada contra Maduro, su esposa, su hijo y otras tres personas alega que durante más de 25 años, los líderes venezolanos “han abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, según Business Insider.

Nicolás Maduro y Cilia Flores Foto: AP

La acusación dice que Maduro está “a la vanguardia de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.

Por su parte, el juez Alvin Hellerstein ordenó a Nicolás Maduro presentarse ante la Corte el próximo 17 de marzo para la audiencia del juicio en su contra por cuatro delitos relacionados con narcotráfico.

Entre tanto, el dictador venezolano pidió tener una visita consular.

Nicolás Maduro se declaró inocente. Foto: AP/AFP

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

“¡Vamos, Nico!”, gritaron los diputados de la mayoría chavista al ingresar al Parlamento, al tiempo que aplaudieron al hijo de Maduro, también legislador, Nicolás Maduro Guerra.

“Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, exclamó el diputado Maduro Guerra, que brindó su “apoyo incondicional” a la presidente interina, Delcy Rodríguez.

*Con información de AFP.