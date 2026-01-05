Mundo

Hijo de Maduro, con la voz entrecortada, da un emotivo discurso y envía un mensaje a su padre: “Pronto nos vamos a abrazar”

El hijo del dictador venezolano prometió apoyo incondicional a Delcy Rodríguez.

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 5:02 p. m.
Nicolás Maduro Guerra defendió a su padre.
Nicolás Maduro Guerra defendió a su padre. Foto: VTV

Nicolás Maduro Guerra dijo que su padre, el dictador Nicolás Maduro Moros, y la primera dama Cilia Flores “volverán” a Venezuela “más temprano que tarde” de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.

“Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, dijo el diputado Maduro Guerra en la instalación del Parlamento.

“A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...). La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, exclamó Maduro Guerra, con la voz entrecortada.

Durante la sesión, el hijo de Nicolás Maduro propuso que el chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, continúe como presidente de la Asamblea Nacional en el nuevo período legislativo que inicia este lunes 5 de enero.

Nicolás Maduro Guerra resaltó que la Asamblea Nacional constituye un órgano soberano comprometido con garantizar que Venezuela se desarrolle en un entorno libre de presiones externas, impulsando el entendimiento mutuo y la colaboración entre países como bases esenciales para la convivencia pacífica.

Asimismo, indicó que el escenario internacional influye directamente en la elección de la nueva directiva del Parlamento y recalcó la necesidad de fortalecer vínculos internacionales sustentados en el “respeto mutuo, el equilibrio, la igualdad entre Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos”.

La nueva Asamblea Nacional cuenta con mayoría absoluta del chavismo: 256 de 285 diputados.

El diputado oficialista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, fue reelecto en la presidencia del Parlamento.

La sesión comenzó al grito de “¡vamos, Nico!”, una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos.

“Ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del Gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro, artero y cobarde, de corte fascista”, dijo el oficialista Fernando Soto Rojas, director de debates por ser el legislador de más edad al inicio de la sesión.

“El imperialismo yanqui (es el) enemigo principal y fundamental del pueblo venezolano, de la región y del mundo”, añadió. “El señor Trump pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela bolivariana, les decimos: no podrán”.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, fue depuesto el sábado en una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

*Con información de AFP.

