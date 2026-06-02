Hijo de Nicolás Maduro volvió a hablar de elecciones en Venezuela en revelador mensaje

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, aseguró que no percibe que los venezolanos estén exigiendo unas elecciones presidenciales en el corto plazo, al tiempo que defendió las recientes decisiones adoptadas por el chavismo tras los cambios políticos ocurridos este año en Venezuela.

En una entrevista concedida al diario español ABC y reseñada por el medio venezolano El Nacional, el dirigente oficialista fue consultado sobre la posibilidad de convocar nuevos comicios presidenciales.

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“Cuando camino por la calle, no tengo la sensación de que los venezolanos quieran votar todavía este año. La gente necesita respirar”, afirmó Maduro Guerra.

Las declaraciones se producen mientras distintos sectores de la oposición han insistido en la necesidad de convocar elecciones libres tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y la posterior llegada de Delcy Rodríguez al poder.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

Durante la entrevista, Maduro Guerra también defendió el proceso de acercamiento entre Caracas y Washington, asegurando que varias de las medidas adoptadas en los últimos meses han surgido desde el propio oficialismo venezolano. “Todo lo que está ocurriendo responde a una iniciativa nuestra. La ley de amnistía, la apertura del sector petrolero”, sostuvo.

El dirigente añadió que la relación energética con Estados Unidos sigue siendo fundamental para Venezuela. “Nuestro principal socio petrolero son los Estados Unidos. Siempre lo han sido. Yo nunca he quemado una bandera estadounidense”, manifestó.

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Maduro Guerra también volvió a referirse a la captura de su padre, ofreciendo nuevos detalles sobre las horas previas al operativo que terminó con su traslado a Estados Unidos. “Mi padre dejó un mensaje de despedida. Pensó que iba a morir. Ustedes son los primeros que lo saben”, afirmó.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros Foto: X/@nicmaduroguerra

No es la primera vez que el diputado relata cómo vivió aquella jornada. En una entrevista anterior con el diario español El País aseguró que la familia llegó a creer que Nicolás Maduro había muerto durante los bombardeos que precedieron a su captura. “Todos pensábamos que ese día iba a morir”, declaró entonces.

Las nuevas declaraciones se suman a otras concedidas recientemente por Maduro Guerra al semanario alemán Der Spiegel, donde sorprendió al reconocer errores cometidos por el chavismo durante los años de gobierno de su padre. “Hemos cometido excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón”, afirmó en aquella entrevista.

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Consultado sobre esos “excesos”, el dirigente señaló actuaciones de los cuerpos policiales y del sistema judicial venezolano. “La justicia no siempre ha garantizado unos procesos justos” ni “el derecho a la defensa”, sostuvo.