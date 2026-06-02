Conmoción en EE. UU.: hombre asesinó a seis familiares y después se habría quitado la vida

Hay consternación en la ciudad de Muscatine, ubicada en el estado de Iowa, por el caso de un hombre que, al parecer, asesinó a seis miembros de su familia y después se quitó la vida. Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido.

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El presunto responsable del hecho fue identificado como Ryan Willis McFarland, de 52 años, y todo ocurrió en una localidad cercana a las orillas del río Mississippi durante este lunes, 1 de junio.

De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de policías llegó hasta una vivienda después de ser alertados de algunos disparos que se escucharon. Al ingresar, los agentes encontraron cuatro personas muertas por heridas de bala.

Poco antes de la llegada de los uniformados, McFarland había huido del sitio y minutos después fue encontrado en un sendero junto al río, muy cerca de un puente peatonal. Allí, fue abordado por algunos policías, quienes lo intentaron convencer de que se entregara, pero se habría terminado suicidando.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Getty Images

Tras esto, las autoridades recibieron nueva información y esto permitió que se encontraran otros dos cadáveres: uno estaba en una casa cercana y el otro en un establecimiento comercial. Al parecer, ellos fueron asesinados por el mismo hombre.

“Hoy simplemente no tengo palabras ante este acto de maldad y el daño que ha causado a nuestra comunidad“, comentó el jefe de Policía de Muscatine, Anthony Kies.

El oficial también confirmó que el sujeto contaba con antecedentes penales, aunque no entregó mayores detalles sobre este aspecto.

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Por el momento, las víctimas no han sido plenamente identificadas, pero la Policía ha dicho que tendrían relación familiar. Además, medios locales han informado que dos de los muertos sería menores de edad, pero esto no se ha dicho de manera oficial.

Hasta ahora no se tiene información sobre el motivo por el que el hombre atacó de esta forma a sus familiares, aunque todo apunta a que el hecho se desató tras una disputa de carácter doméstico.

El área del tiroteo quedó cerrada con cinta policial mientras avanza la investigación. Foto: Policía de Miami-Dade

Por el momento, las autoridades se encuentran adelanatando las respectivas investigaciones y se espera que con el pasar de las horas revelen más pormenores del hecho.