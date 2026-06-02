Tras casi dos semanas, continúa la búsqueda de dos hombres desaparecidos en una cueva de Laos

Continúa la búsqueda de dos hombres que seguirían atrapados en una cueva del sur de Laos, casi dos semanas después de que un grupo de siete aldeanos ingresara al sistema subterráneo y quedara aislado por las fuertes lluvias que bloquearon la única vía de acceso.

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Los esfuerzos de rescate se concentran ahora en localizar a las dos personas desaparecidas, luego de que la semana pasada los buzos encontraran con vida a otros cinco integrantes del grupo.

Estos hombres permanecieron varios días dentro de la cueva mientras los equipos evaluaban cómo sacarlos del lugar.

Sin embargo, antes de que se ejecutara un plan de evacuación, los cinco hombres lograron salir por sus propios medios el sábado. El hecho sorprendió a los rescatistas debido a las dificultades que presenta el estrecho túnel de acceso, que en algunos puntos alcanza apenas 60 centímetros de ancho.

El lunes, los rescatistas intentaron abrir una nueva ruta de acceso al descender mediante rápel por un pozo vertical recién descubierto de más de 100 metros de profundidad. La posibilidad de utilizar esta abertura había despertado esperanzas de encontrar una vía más rápida para llegar hasta los desaparecidos.

No obstante, el intento no tuvo éxito. Según informó CNN, el buzo australiano Josh Richards explicó que el conducto estaba “completamente obstruido por desprendimientos de rocas y corrimientos de tierra”, por lo que “no pudieron identificar ninguna vía” para continuar el descenso.

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“No estamos del todo seguros de cuáles serán los próximos pasos”, afirmó Richards en un video difundido el lunes.

El equipo de rescate cree que las dos personas desaparecidas podrían encontrarse en una zona más profunda de la cueva. Mientras el primer grupo fue localizado a unos 270 metros del acceso principal, se estima que los otros dos hombres podrían estar a más de 350 metros de profundidad.

Pese a ello, las labores de búsqueda continúan. Durante las últimas horas surgieron nuevas pistas luego de que los equipos revisaran reportes iniciales sobre posibles señales provenientes del interior de la cueva.

Además, los rescatistas informaron el hallazgo de otro pozo vertical que podría conducir a la cámara donde se encontrarían los dos hombres.

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La incertidumbre aumenta con el paso de los días. Los desaparecidos llevan cerca de dos semanas atrapados bajo tierra y no existe certeza sobre si cuentan con acceso a agua potable o alimentos.

Aun así, el hallazgo con vida de los otros cinco aldeanos mantiene la esperanza de que ambos puedan ser encontrados sanos y salvos.