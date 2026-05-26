Carrera contrarreloj en Laos para salvar a siete personas atrapadas en una cueva inundada

Un grupo de buzos especializados adelanta una compleja operación de rescate en una cueva inundada de Laos, donde siete aldeanos permanecen atrapados desde hace casi una semana, según informaron las autoridades y medios locales.

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Los habitantes habrían ingresado a la cueva, ubicada en la provincia central de Xaisomboun, con el objetivo de buscar oro. Sin embargo, fuertes lluvias registradas en la región provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida y dejaron al grupo atrapado bajo tierra, de acuerdo con el medio estatal Laophattana News.

Ante la dificultad del rescate, las autoridades incorporaron recientemente a dos buzos tailandeses y un especialista finlandés con experiencia en operaciones subterráneas. Los rescatistas participaron anteriormente en el operativo que logró salvar a un equipo infantil de fútbol atrapado en una cueva de Tailandia en 2018.

Según el mismo medio, el equipo llegó el lunes para sumarse a las labores de búsqueda y rescate en el interior de la cueva.

Para alcanzar a los aldeanos, los buzos deben atravesar un túnel de aproximadamente 340 metros que permanece casi completamente inundado. El Centro de Mando y Control de MTK, una de las organizaciones que coordina la operación, explicó que gran parte del trayecto debe realizarse arrastrándose debido a las reducidas dimensiones del pasadizo.

En algunos sectores, el túnel llega a medir apenas 60 centímetros de ancho, lo que dificulta aún más el avance de los rescatistas y el transporte de equipos de oxígeno y suministros.

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Mientras tanto, equipos ubicados en el exterior continúan extrayendo miles de litros de agua para evitar que la cueva se inunde por completo. Pese a los esfuerzos, los rescatistas todavía no han logrado establecer contacto con los aldeanos, por lo que su estado de salud sigue siendo desconocido.

“Aún no sabemos si siguen con vida”, declaró a AFP Bounkham Luanglat, responsable de una asociación laosiana de rescatistas. Según explicó, cerca de un centenar de personas participan actualmente en el operativo.

Por su parte, Kengkard Bongkawong, integrante del grupo tailandés Metta Tham Rescue y uno de los rescatistas que participó en la misión de Tailandia en 2018, aseguró que los equipos creen estar cada vez más cerca del punto donde se encontrarían atrapadas las personas.

En una publicación en Facebook, Bongkawong indicó que los buzos podrían estar a unos 20 metros del lugar donde se presume permanecen los aldeanos.

La cueva, ubicada en una zona montañosa y remota de la provincia de Xaisomboun, se extiende profundamente bajo tierra, en un área donde los aldeanos suelen buscar minerales preciosos como el oro.

*Con información de AFP.

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