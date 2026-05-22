En video | Templo japonés que albergaba la “llama eterna” terminó destruido por el fuego

Un incendio masivo se registró el miércoles en uno de los templos budistas más importantes de Japón, reconocido por albergar la llamada “llama eterna”. Se trata del templo ubicado en la isla de Miyajima, considerado uno de los sitios más relevantes del país asiático por su valor cultural y espiritual.

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En redes sociales circularon múltiples videos que mostraban tomas aéreas de cómo el recinto era consumido por las llamas hasta quedar completamente destruido, dejando expuestas las vigas calcinadas del lugar.

Las autoridades japonesas confirmaron que se trataba del Reikado Hall, una estructura perteneciente al complejo religioso de Daishoin, ubicado en la ciudad de Hatsukaichi, cerca de Hiroshima.

Este templo era ampliamente conocido por albergar la “llama eterna”, que había permanecido encendida durante más de 1.200 años.

Aunque las investigaciones para determinar la causa del incendio continúan, las autoridades señalaron que el fuego podría haber sido provocado por la misma llama que se preservaba en el lugar.

Sin embargo, reportes locales indican que, pese a la destrucción total del templo, la “llama eterna” fue retirada antes de que la estructura colapsara y trasladada a un lugar seguro. De igual forma, aunque el incendio se expandió hacia el bosque cercano, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

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El histórico recinto estaba estrechamente ligado a Kukai, también conocido como Kobo Daishi, figura central del budismo Shingon en Japón y una de las personalidades religiosas más influyentes en la historia espiritual del país. Su legado continúa presente en numerosos templos y comunidades budistas japonesas.

El Reikado Hall albergaba la llamada “llama eterna”, una flama ceremonial que, según la tradición budista, permanecía encendida de forma ininterrumpida desde el año 806 como símbolo de oración y espiritualidad.

La llama era considerada uno de los elementos más representativos del complejo religioso.

Con ese mismo fuego se encendió en 1964 la llama del Parque de la Paz de Hiroshima, construido tras la tragedia nuclear de la Segunda Guerra Mundial y convertido desde entonces en un símbolo internacional contra las armas nucleares.

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Alrededor de la “llama eterna” también surgieron distintas leyendas y tradiciones populares. Algunas creencias le atribuían propiedades curativas, mientras que otras relacionaban el fuego con el amor y los deseos personales.

Por ello, el salón Reikado llegó a ser conocido como el “santuario de los enamorados”, donde visitantes dejaban tablillas de madera con mensajes y peticiones, muchas de ellas vinculadas al amor eterno.