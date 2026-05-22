Video del Pentágono revela el momento en el que un avión caza destroza un ovni sobre Michigan

La administración de Trump dio a conocer recientemente una nueva serie de documentos relacionados con fenómenos ovni, entre los que destaca un video inédito en el que, aparentemente, un caza militar estadounidense neutraliza un objeto desconocido.

Científico explicó qué serían los impactantes “destellos” captados en los archivos Ovni del Departamento de Guerra de EE. UU.

Las impactantes grabaciones difundidas por el Pentágono muestran el instante exacto en que un avión F-16 intercepta y derriba una aeronave sin identificar sobre el lago Hurón, ubicado en el estado de Michigan.

Las cámaras térmicas registraron cómo el pequeño objeto, de forma circular o similar a un diamante y con una peculiar cola dentada, fue alcanzado por lo que las autoridades describieron como un “sistema armamentístico” de Estados Unidos, el 12 de febrero de 2023.

🛸 | La Fuerza Aérea de EE.UU. F-16C derribó un supuesto OVNI según el segundo lote de archivos sobre OVNIs liberados hoy por el Pentágono en https://t.co/DQeHhCakOI pic.twitter.com/6ibO3cteVt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 22, 2026

En las imágenes puede apreciarse el momento en que el objeto estalla tras el fuerte impacto, dispersando múltiples restos metálicos en distintas direcciones.

De acuerdo con el informe oficial entregado por las fuerzas militares, los agentes señalaron: “Las imágenes parecen mostrar una interacción cinética entre dos áreas de contraste distintas, donde el sujeto inicial se fragmenta en un patrón de desplazamiento radial que sugiere un evento de alta energía”.

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En palabras más simples, la Fuerza Aérea habría empleado armamento cinético, posiblemente un misil, para golpear el ovni, ocasionando que se “fragmentara” o quedara dividido en varios trozos después de la potente explosión.

Se trata de una noticia en desarrollo. Se espera más información en las próximas horas.

Supuesto ovni atacado por EE. UU. Foto: x/@AlertaNews24

El informe publicado el viernes por el Pentágono incluye archivos en los que Buzz Aldrin describió una “luz bastante brillante” mientras estaba a bordo del Apolo; un objeto misterioso que rozaba el mar Egeo y que realizaba “múltiples giros de 90 grados” a gran velocidad; y un objeto deslumbrantemente brillante que hacía giros en espiral sobre los cielos de Kazajistán.

El Pentágono lleva años desclasificando documentos relacionados con ovnis, tras un mandato del Congreso de 2022. Un informe de 2024 detalló cientos de incidentes de fenómenos aéreos no identificados (FANI), pero no halló pruebas de tecnología extraterrestre. A pesar de ello, algunos legisladores republicanos afirman que el Pentágono oculta información y siguen presionando para que haya mayor transparencia.

Los archivos reflejan casos que el gobierno considera sin resolver, lo que significa que, por diversas razones, no pudieron explicarse con certeza. El Pentágono describió los archivos como nuevos e inéditos, aunque algunos se habían hecho públicos hace años, según Patch.

Donald Trump y la revelación de los archivos ovnis Foto: Getty Images / Departamento de Guerra de EE. UU.

Otro de los documentos reveló una entrevista realizada por el FBI a un operador de drones, quien aseguró haber observado un “objeto lineal” resplandeciente en septiembre de 2023, cuya intensidad luminosa era tan elevada que incluso permitía “distinguir bandas dentro de la luz”.

Según el testimonio, el misterioso objeto desapareció apenas unos segundos más tarde.