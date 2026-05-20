Científico explicó qué serían los impactantes “destellos” captados en los archivos Ovni del Departamento de Guerra de EE. UU.

Los archivos sobre objetos voladores no identificados divulgados recientemente por el Departamento de Guerra de Estados Unidos reavivaron el debate sobre unas extrañas luces observadas cerca de la Luna durante antiguas misiones espaciales. Sin embargo un reconocido astrofísico aseguró que estos fenómenos tendrían una explicación mucho más sencilla y relacionada con el comportamiento natural del espacio.

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El científico Avi Loeb analizó varias de las imágenes históricas y concluyó que los llamativos destellos probablemente no corresponden a naves desconocidas, sino al impacto de partículas energéticas sobre cámaras y materiales fotográficos usados hace décadas.

Las imágenes del Apolo que volvieron a generar preguntas

Parte de los documentos desclasificados incluye fotografías tomadas durante las misiones Apolo 12 y Apolo 17. En ellas aparecen pequeñas luces brillantes sobre el horizonte lunar, algo que durante años alimentó teorías sobre posibles objetos extraños cerca de la Luna.

No obstante, Loeb recordó que los astronautas de la reciente misión Artemis II tomaron miles de imágenes con equipos mucho más modernos y no encontraron señales similares alrededor del satélite natural.

Fotografías históricas de las misiones Apolo mostraron destellos que durante años generaron misterio. Foto: NASA

“Los astronautas observaron seis destellos de luz, probablemente resultado del impacto de meteoroides en la superficie lunar”, comenta Loeb.

Según el astrofísico, esto reduce considerablemente la posibilidad de que se trate de supuestos ovnis orbitando la Luna.

El fenómeno espacial que podría estar detrás de las luces

La explicación presentada apunta hacia los llamados rayos cósmicos. Estas son partículas de alta energía que viajan constantemente por el espacio y que pueden atravesar cámaras, películas fotográficas e incluso afectar la visión humana en determinadas condiciones.

El experto indicó que la Luna recibe una enorme cantidad de estas partículas porque no cuenta con una atmósfera protectora como la Tierra. Por esa razón, los antiguos equipos fotográficos utilizados en las misiones Apolo habrían registrado marcas luminosas generadas por esos impactos invisibles.

“Esto sugiere que los rayos cósmicos son el origen de las luces azules . La película de la cámara lunar debió haber estado expuesta a partículas energéticas que dejaron una marca en ella. La Luna carece de atmósfera y magnetosfera, por lo que su superficie está expuesta a un flujo de rayos cósmicos 200 veces mayor que el de la superficie de la Tierra”, explicó Loeb.

De acuerdo con el análisis, algunas luces aparecían incluso fuera del área normal de las fotografías, algo que reforzaría la idea de que no eran objetos reales frente a la cámara, sino alteraciones producidas directamente sobre la película.

Los astronautas también reportaron destellos dentro de la nave

El debate no solo involucra imágenes externas. En documentos históricos del Apolo 11, el astronauta Buzz Aldrin describió pequeños flashes de luz dentro de la cabina mientras intentaba dormir durante el viaje espacial.

Para Loeb, este fenómeno también tendría una explicación científica, “Es probable que estos también sean causados ​​por rayos cósmicos o micrometeoroides. El paso de los rayos cósmicos a través del globo ocular puede excitar los bastones y conos de la retina o generar un tenue destello de luz, en parte como resultado del conocido efecto de la radiación Cherenkov”

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No hay pruebas de objetos desconocidos

En la parte final de su análisis, Loeb aseguró que actualmente sería muy difícil ocultar un objeto extraño orbitando la Tierra o la Luna.

“Cualquier OVNI en órbita alrededor de la Tierra hoy en día habría sido fácilmente detectado por los sistemas de vigilancia de las agencias de inteligencia estadounidenses”, aclaró el profesor de Harvard.