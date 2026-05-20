Nunca navegue en estos sitios falsos para ver partidos del Mundial 2026: el ‘anzuelo’ que utilizan los delincuentes para cometer estafas

El Mundial de fútbol 2026 es uno de los acontecimientos deportivos más esperados a nivel global y despierta una enorme emoción entre millones de aficionados. Personas de diferentes países, culturas e idiomas siguen cada encuentro con entusiasmo, ya sea desde sus hogares, dispositivos móviles o directamente en los estadios.

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La competencia se caracteriza por reunir a las selecciones más destacadas del fútbol internacional en un torneo breve, donde cada partido tiene un alto nivel de importancia. Un mal resultado puede dejar fuera a cualquier equipo, lo que incrementa la expectativa y la intensidad en cada jornada.

Sin embargo, el interés masivo que genera el campeonato también ha sido aprovechado por los ciberdelincuentes para desarrollar distintas modalidades de fraude. Autoridades de México, entre ellas la Secretaría de Seguridad, advirtieron sobre la aparición de páginas web y aplicaciones falsas relacionadas con transmisiones deportivas.

Los fanáticos del fútbol estarían siendo fichados por los delincuentes. Foto: Getty Images

Según las investigaciones, los ciberdelincuentes utilizan enlaces engañosos y plataformas fraudulentas que aparentan ser servicios oficiales para atraer a los usuarios. Estas estrategias buscan engañar a las personas interesadas en ver los partidos y pueden poner en riesgo datos personales y financieros.

Las autoridades advirtieron que existen varias señales que permiten identificar páginas fraudulentas relacionadas con transmisiones deportivas. Entre ellas aparecen direcciones web con letras o números modificados, enlaces defectuosos, ventanas emergentes que se abren de forma automática y descargas sospechosas de archivos desconocidos. También señalaron que muchos de estos sitios utilizan imágenes y logotipos de baja calidad para aparentar legitimidad.

Estas estrategias buscan engañar a las personas interesadas en ver los partidos y pueden poner en riesgo datos personales y financieros. Foto: Getty Images

Por su parte, la firma de seguridad informática ESET también alertó sobre la existencia de páginas web que copian casi que con exactitud la apariencia y funcionamiento de la página oficial de la FIFA.

Estas páginas falsas relacionadas con eventos deportivos están siendo difundidas a través de distintos canales digitales. Los expertos señalan que estos enlaces suelen aparecer en correos electrónicos, anuncios patrocinados en buscadores, publicaciones en redes sociales y mensajes enviados por aplicaciones de mensajería instantánea.

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De acuerdo con ESET, muchos de estos sitios ofrecen supuestas entradas para partidos, camisetas y artículos oficiales con el objetivo de atraer a los aficionados. Algunas plataformas incluso solicitan registros previos utilizando identificaciones relacionadas con la FIFA para aparentar mayor credibilidad y generar confianza.

La compañía también advirtió que varias de estas páginas piden información personal como correos electrónicos, números telefónicos y contraseñas. Con estos datos, los delincuentes pueden realizar robos de identidad y acceder de manera ilegal a cuentas de correo, redes sociales e incluso plataformas bancarias.