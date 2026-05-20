La función de su celular que debería usar para decirle adiós a las molestas llamadas spam: cómo activarla con un solo clic

Las llamadas no deseadas o spam se han transformado en una de las principales incomodidades para quienes usan celulares a diario. Promesas de premios, supuestas ofertas comerciales y contactos de números desconocidos forman parte de una práctica cada vez más frecuente que interrumpe las actividades cotidianas de millones de usuarios.

Rechazarlas podría ser peor: las palabras que debe decir si contesta una llamada spam para evitar que sigan molestándolo

Frente a esta situación, muchas personas deciden rechazar la llamada apenas identifican un número sospechoso o proceden a bloquearlo de inmediato. Sin embargo, expertos en seguridad digital explican que cualquier interacción con este tipo de comunicaciones podría confirmar que la línea telefónica está activa, aumentando la cantidad de intentos posteriores.

Para reducir este problema, la mayoría de los celulares modernos cuentan con herramientas integradas que permiten detectar posibles llamadas fraudulentas o catalogadas como correo basura. Estas funciones están disponibles tanto en dispositivos Android como en algunos modelos de otros sistemas operativos y pueden habilitarse fácilmente desde la configuración del teléfono.

Existe una plataforma que alimentan usuarios para prevenir que otros caigan en trampas por llamadas. Foto: Getty Images

De acuerdo con información compartida por Google, el identificador de llamadas y la protección contra spam permiten mostrar detalles sobre quién intenta comunicarse, incluso cuando el número no está guardado en la lista de contactos. Además, el sistema puede emitir alertas cuando detecta posibles fraudes o comunicaciones reportadas como sospechosas por otros usuarios.

¿Cómo activar la función contra llamadas spam?

La activación de esta herramienta no requiere conocimientos avanzados y, en la mayoría de los celulares con sistema Android, suele venir habilitada desde fábrica. Aun así, los usuarios pueden revisar la configuración desde la aplicación de llamadas del dispositivo para confirmar que la función de protección contra spam se encuentre activa correctamente en el celular.

Las llamadas spam pueden ser molestas e incómodas para muchos usuarios. Foto: Getty Images

Para hacerlo, es necesario ingresar a la app ‘Teléfono’, dirigirse al menú de opciones, entrar en ‘Ajustes’ y seleccionar el apartado ‘Identificador de llamada y spam’. Desde allí también existe la posibilidad de activar un filtro automático que bloquea las llamadas catalogadas como correo no deseado, evitando notificaciones o mensajes de voz de esos números, aunque estas comunicaciones seguirán apareciendo en el historial del celular para futuras revisiones.

Además de las herramientas automáticas de detección, los usuarios también pueden bloquear manualmente números sospechosos directamente desde la aplicación de llamadas del celular. El procedimiento consiste en ingresar a la app ‘Teléfono’, acceder al apartado ‘Inicio’, seleccionar el registro de la llamada y elegir la opción destinada a bloquear o reportar el contacto como spam.

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Esta función no solo impide nuevas comunicaciones provenientes de ese número, sino que también aporta información al sistema de identificación de llamadas fraudulentas. Gracias a estos reportes, otros usuarios pueden recibir alertas sobre posibles contactos no deseados, lo que fortalece las medidas de seguridad colectiva frente a intentos de fraudes y estafas.